Объявлены цены на обновленный седан Geely Emgrand 7

Российские дилеры Geely начали продажи обновленного седана Geely Emgrand 7, премьера которого прошла на Московском автосалоне 2018. Новинка предлагается с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с. при 6000 оборотах в минуту, что позволяет развивать скорость 185 км/ч. Стоимость модели в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач составляет от 879 тыс. 990 рублей, в комплектации «Люкс» с вариатором – от 969 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Geely.

По сравнению с предыдущей версией седан Geely Emgrand 7 стал на 9 мм выше. Теперь его габариты: 4631 x 1789 x 1479 мм, колесная база составляет 2650 мм. Вместимость багажного отделения – 680 литров.

В оснащение Emgrand 7 входят антиблокировочная система (ABS) и функция электронного распределения тормозных усилий (EBD), система поддержания курсовой устойчивости (ESC), система помощи при экстренном торможении (BA), система удерживания автомобиля при подъеме (HHC), антипробуксовочная система (TCS). Для модели стали доступны опции, которые характерны для премиум-сегмента, среди них – светодиодные дневные ходовые огни, система бесключевого доступа или запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop.

Внешний вид обновленного Emgrand 7 отличают новый бампер и радиаторная решетка в виде концентрических кругов. Что касается изменений в салоне, здесь установлены сидения эргономически оптимизированной формы с отделкой из экокожи. На 4,2-дюймовой TFT-панели отображается информация о состоянии и функциях автомобиля, например мгновенный расход топлива, пробег, температура и давление в шинах. Встроена мультимедийная система с ЖК-дисплеем диагональю 8 дюймов с разрешением 1024*600. А многофункциональный руль, обитый кожей, позволяет управлять звонками через Bluetooth, мультимедиа и пр. Комплектацию «Люкс», в частности, отличают искусственная кожа в отделке сидений, а также современная аудиосистема на 6 динамиков.

Как отмечается, к старту продаж обновленного Emgrand 7 приурочено масштабное расширение дилерской сети Geely. Сразу десять новых центров открыли свои двери в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте.