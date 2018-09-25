Volkswagen Golf передан первому покупателю в России

В «Фольксваген Центр Бутово» состоялось торжественное вручение первого Volkswagen Golf. Клиент сделал выбор в пользу модели цвета Indium Grey в топовой комплектации Highline с бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen Golf, переданный клиенту, оборудован адаптивными светодиодными фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями с динамическим указателем поворотов, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist. Интерьер имеет фоновую подсветку, а водительское кресло регулируется по 14 положениям, оборудовано электроприводом и предлагает функцию массажа. Среди эксклюзивных элементов функционального оборудования комплектации Highline представлены корректор угла наклона фар с динамическим поворотным светом, интерфейс App-Connect и два USB-порта, интерактивная цифровая приборная панель Active Info Display, обогрев лобового стекла без нитей накаливания, навигационная система Discover Media, а также многофункциональная фронтальная камера. Автомобиль получил все современные системы безопасности, в частности, систему контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине сентября российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на хэтчбек Golf, который покинул российский рынок в 2016 году. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Модель предлагается в России в четырех комплектациях – Trendline (1 млн 429 тыс. 900 рублей), Comfortline (1 млн 499 тыс. 900 рублей), R-Line (1 млн 569 тыс. 900 рублей) и Highline (1 млн 649 тыс. 900 рублей).