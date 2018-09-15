Volkswagen Golf вернулся на российский рынок

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на хэтчбек Golf, который покинул российский рынок в 2016 году. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Модель предлагается в России в четырех комплектациях – Trendline (1 лмн 429 тыс. 900 рублей), Comfortline (1 млн 499 тыс. 900 рублей), R-Line (1 млн 569 тыс. 900 рублей) и Highline (1 млн 649 тыс. 900 рублей).

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в базовой версии Trendline автомобиль уже оборудован наружными зеркалами с электроскладыванием и подсветкой Coming Home, галогеновыми фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями и противотуманными фарами с подсветкой поворотов. В комплектации Comfortline внешний облик автомобиля дополнен легкосплавными колесами Toronto 6.5Jx16 и воздухозаборниками с хромированной окантовкой. В исполнение R-Line добавлены легкосплавные колеса Madrid 7Jx17, спойлер на двери багажника в цвет кузова, пакет внешних элементов дизайна, включая бампера и расширители порогов R-Line. Топовая комплектация Highline отличается адаптивными светодиодными фарами головного освещения со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями с динамическими указателями поворотов, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist, а также легкосплавными дисками Dijon 7Jx17.

Volkswagen Golf в стартовой версии Trendline комплектуется сиденьями, обитыми тканью Pepper, водительским креслом с регулировкой по высоте, подогревом передних сидений, 3-спицевым кожаным мультирулем с обогревом, кожаной рукояткой рычага переключения передач, матовым декором Dark Silver и двумя светильниками для чтения спереди. В версиях Comfortline и R-Line сиденья выполнены из ткани Zoom, для передних комфортных кресел доступна ручная регулировка высоты и поясничной опоры, спинка заднего сиденья имеет возможность асимметричного складывания (1/3-2/3). Для внутреннего зеркала заднего вида в данных комплектациях предусмотрена функция автоматического затемнения. Исполнение Highline дополнено декором Piano Black, обивкой сидений из ткани Global с вставками алькантары на центральных частях и поясничным подпором спортивных кресел спереди. Водительское сиденье оборудовано регулировкой по 14 положениям, поясничным подпором с электроприводом и функцией массажа. Кроме того, комплектация Highline оснащена двумя светодиодными светильниками для чтения с хромированной окантовкой спереди и двумя сзади, хромированной отделкой клавиш стеклоподъемников и переключателя регулировки зеркал, тканевыми ковриками и фоновой подсветкой интерьера.

Что касается систем безопасности, все версии Volkswagen Golf оборудованы ESP, включая систему помощи при торможении ABS, ASR, EDS, MSR и систему подруливания, электронной блокировкой дифференциала XDS. Также в наличии – крепление Isofix для установки сзади двух детских кресел. Автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности с функцией отключения для пассажира и подушками для защиты коленей водителя, боковыми подушками безопасности спереди, а также подушками-шторками на весь салон. Кроме того, для всех версий доступны электронный иммобилайзер, индикатор потери давления в шинах, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, датчик износа колодок и система распознавания усталости водителя. Для всех комплектаций, кроме Trendline, доступна система контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking.

Из функционального оборудования Golf во всех четырех комплектациях имеет двухзонный климат-контроль Climatronic, электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, электромеханический усилитель рулевого управления, систему старт-стоп с рекуперацией энергии, датчики парковки спереди и сзади, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и 8 динамиками.

Для комплектации Trendline предлагаются корректор угла наклона фар, круиз-контроль, беспроводные интерфейсы для мобильного телефона и AUX-IN и USB, а также iPod/iPhone и мультифункциональный дисплей Plus (кроме Highline). Версия Comfortline дополнительно оснащается датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, дневным светом фар, ручной функцией Coming Home и Leaving Home, динамическим корректором угла наклона фар (кроме Highline), интерфейсом App-Connect, адаптивным круиз-контролем с системой экстренного торможения, а также камерой заднего вида Rear View. Исполнение Highline предусматривает наличие обогрева лобового стекла без нитей накаливания, корректора угла наклона фар с динамическим поворотным светом, интерфейса для мобильного телефона с индукционной зарядкой, двух USB-портов, интерактивной цифровой приборной панели Active Info Display, навигационной системы Discover Media с данными на SD-карте, а также многофункциональной фронтальной камеры.