 АВТОСТАТ | Объявлены цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander

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Объявлены цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2018

Компания «ММС Рус» объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Первые автомобили появятся у российских дилеров уже в этом месяце. Цены на модель варьируются от 1 млн 639 тысяч до 2 млн 400 тыс. рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Из внешних отличий Mitsubishi Outlander получил усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT.

В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция.

Кроме того, обновленный Mitsubishi Outlander получил измененные настройки подвески и рулевого управления. Автомобили будут оснащаются бензиновыми двигателями 2.0 л (146 л.с), 2.4 л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III, и 3.0 л (227л.с) для версии GT с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и в предыдущем модельном году автомобиль будет доступен с передним или полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе с конвейера калужского завода «ПСМА Рус» сошел 100-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander с момента запуска локального производства модели по полному циклу в июле 2012 года. А в сентябре АО МС Банк Рус выдало юбилейный 20-тысячный кредит на покупку кроссовера Mitsubishi Outlander в России. Такое количество кредитных продаж стало абсолютным рекордом среди всех моделей японского автопроизводителя за всю историю деятельности дочернего банка Mitsubishi Corporation в России.

По итогам восьми месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 15133 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены mitsubishi mitsubishi outlander

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