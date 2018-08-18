В России выпущено 100 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander

С конвейера калужского завода «ПСМА Рус» сошло 100 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander с момента запуска локального производства модели по полному циклу в июле 2012 года. Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», в настоящий момент предприятие в Калуге выпускает не только самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем и ряд автомобилей для Группы PSA. Благодаря растущей загрузке производства на линиях Mitsubishi Motors были созданы дополнительные рабочие места и введены две смены.

«Наши объемы производства автомобилей Mitsubishi Outlander, начиная с момента запуска производства полного цикла в 2012 году, перешли отметку в 100 тысяч автомобилей. Это очень важное событие для развития нашей марки в России», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 13218 автомобилей, что в 1,5 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».