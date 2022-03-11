5 марта 2022, 13:35
Stellantis продолжает производство в России, но не исключает проблем с комплектующими
Автоконцерн Stellantis не останавливает производство автомобилей на своем заводе в Калужской области в связи с геополитической ситуацией, но не исключает вынужденных простоев из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом в интервью CNN Business заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес, добавив, что на сегодняшний день у компании нет проблем с компонентами и запчастями.