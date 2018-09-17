В России начались продажи нового Lexus ES

Российские дилеры Lexus начали продажи седьмого поколения бизнес-седана Lexus ES. Новинка доступна в трех версиях – ES 200, ES 250 и ES 350, а также впервые в истории модели в версии F Sport, по цене от 2 млн 580 тыс. рублей до 3 млн 996 тыс. рублей в зависимости от версии и комплектации, сообщает пресс-служба японской марки.

Lexus ES 200 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., агрегатирующимся с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. На Lexus ES 250 установлен новейший двигатель объемом 2,5 л, развивающий 200 л.с.) Lexus ES 350 и ES 350 F Sport оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 249 л.с. Двигатели 2,5 л и 3,5 л работают в паре с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift.

Палитра цветов кузова седьмого поколения Lexus ES насчитывает 12 вариантов, 11 из которых – с эффектом «металлик». Два цвета – белый F Sport и синий F Sport – предлагаются эксклюзивно для комплектации ES 350 F Sport. На выбор также предлагается 29 вариантов сочетаний отделок и цветов салона. В комплектации F Sport декоративные вставки выполняются из специального алюминия, в отделке которого использована техника традиционного японского искусства полировки самурайских мечей «хадори».

В ряде комплектаций Lexus ES предлагается новейший комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System +, в который входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля.

Среди доступных опций – трехлинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света, «динамические» указатели поворотов с последовательным включением светодиодов, цветной проекционный дисплей (HUD). Для нового Lexus ES предлагается новейшая аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками и EMV-монитором 12,3”, в которой впервые использована технология PurePlay, создающая единое звуковое пространство и две идентичные звуковые сцены для первого и для второго рядов сидений.

Самая мощная версия ES 350 F Sport имеет селектор режимов движения с дополнительным режимом Sport+, обеспечивающим максимальную степень отзывчивости работы всех систем. На эти автомобили устанавливается адаптивная регулируемая подвеска AVS с 650 вариантами настроек демпфирующих характеристик амортизаторов. В пакет F Sport также входят эксклюзивные элементы дизайна экстерьера и интерьера: передний и задний бамперы, спойлер на крышке багажника, решетка радиатора, логотип F Sport на передних крыльях, 19-дюймовые колеса с затемненным рисунком дисков. Спортивные кресла имеют отделку F Sport, устанавливаются алюминиевые накладки на педали и пороги, эксклюзивное исполнение получает рулевое колесо.