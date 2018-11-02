Российский авторынок в октябре 2018 года: кто пришел и кто ушел?

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2018 год вступил в свою последнюю четверть, позади октябрь, а на автомобильном рынке наблюдается традиционное оживление. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают отслеживать изменения, которые происходят в модельных рядах автопроизводителей, представленных в России. В октябре 2 модели ушли с рынка, 1 новинка поступила в продажу, еще 4 получили обновления, а сразу на 6 моделей открыт предварительный прием заказов. Ушли:

В начале октября российское представительство марки Mercedes-Benz официально завершило продажи родстеров SL-класса. Роскошный двухместный автомобиль с жестким складывающимся верхом выпускался в Германии с 2012 года. На российском рынке машина предлагалась по цене от 7,4 млн рублей, а всего за 9 месяцев текущего года было продано 35 экземпляров этой модели.

17 октября с конвейера АВТОВАЗа сошел последний седан Nissan Almera. Информацию об окончательном прекращении сборки этой модели подтвердили в российском представительстве Nissan. На фоне обострившейся конкуренции в сегменте бюджетных седанов сохранять в производстве устаревшую Almera в компании посчитали нецелесообразным, обновлять модель – тем более. В настоящее время стоимость Nissan Almera составляет от 677 тысяч до 855 тыс. рублей, а запаса автомобилей на центральном складе вполне достаточно для поддержания продаж до весны 2019-го. Поступили в продажу:

В конце октября тольяттинская компания «ВИС-Авто» начала продажи рестайлингового ВИС-2349 на базе LADA Granta. ВИС-2349 нового образца в базовом исполнении с бортовым кузовом стоит от 648 тыс. 500 рублей. Машина с колпаком над кузовом продается по цене от 669 тыс. 500 рублей, фургон – от 680 тыс. 500 рублей. Доступны модификации с фургоном-рефрижератором.

Еще один отечественный автопроизводитель - Ульяновский автозавод - начал продажи обновленной модели УАЗ «Пикап». Покупателям доступны автомобили в исполнениях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум по цене от 784 тыс. до 1 млн 130 тыс. рублей.

Другой автомобиль из модельной линейки УАЗ – внедорожник «Патриот» - также получил обновления и в начале месяца поступил в продажу. Цена новинки составляет от 746 500 до 1 049 000 рублей. УАЗ «Патриот» 2019 модельного года уже доступен у официальных дилеров УАЗа и предлагается в комплектациях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум.

20 октября российские дилеры Renault начали продажи нового Sandero Stepway. Стоимость новинки - от 709 тыс. 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.

Помимо обновленных, но хорошо известных моделей, на российском рынке появился и совершенно новый автомобиль - купе-кроссовер Zotye Coupa, продажи которого стартовали в конце октября. Как сообщил источник в представительстве Zotye, на данный момент в "живой" продаже появились машины только в топовой версии Royal с автоматической трансмиссией за 1 млн 250 тыс. рублей. Базовая комплектация с MT и AT за 990 тыс. и 1 млн 150 тыс. рублей будет доступна в салонах позже. Начался прием заказов:

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с самым мощным двигателем в линейке силовых агрегатов 4.0 TFSI. Стоимость новинки со стандартной колесной базой составляет от 7 млн 610 тыс. рублей, с удлиненной колесной базой – от 8 млн 100 тыс. рублей. Автомобили появятся в шоу-румах дилеров Audi в декабре 2018 года.

Другой бренд из Германии - компания Porsche - дополнила семейство Panamera двумя новыми особо спортивными моделями: Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo, которые уже доступны для заказа у российских дилеров. Базовая стоимость в России на Panamera GTS составляет 9 млн 279 тыс. рублей, включая на Panamera GTS Sport Turismo – 9 млн 450 тыс. рублей.

Кроме того, в российских представительствах Porsche начали прием заказов на новый компактный кроссовер Macan. Эта модель производится на заводе Porsche в Лейпциге и стоит в России от 3 млн 729 тыс. рублей.

С 1 октября в дилерских центрах Toyota начали прием заказов на новую специальную серию внедорожника Toyota Fortuner TRD. Toyota Racing Development (TRD) – подразделение Toyota Motor, специализирующееся на подготовке спортивных и внедорожных автомобилей и выпуске тюнинговых компонентов для серийных моделей. Стоимость внедорожника Toyota Fortuner в специальной серии TRD составляет от 2 млн 866 тыс. рублей.

Одновременно с Toyota бренд Volkswagen открыл прием заказов на кроссовер Tiguan в специальном исполнении OffRoad. Новинка предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП от 1 млн 739 тыс. рублей или 6-ступенчатой АКП от 1 млн 869 тыс. рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 180 л.с. начинается с отметки в 2 млн 039 тыс. рублей, а начальная стоимость дизельной версии мощностью 150 л.с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба немецкий марки.