 АВТОСТАТ | Обновленный УАЗ «Пикап» поступил в продажу

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Обновленный УАЗ «Пикап» поступил в продажу

УАЗ Пикап 2019

Ульяновский автозавод начал продажи обновленной модели УАЗ «Пикап». Покупателям доступны автомобили в исполнениях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум по цене от 784 тысяч до 1 млн 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УАЗа.

Уже в базовой комплектации УАЗ «Пикап» оснащен водительской подушкой безопасности, антиблокировочной системой тормозов (ABS), электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), гидроусилителем руля, регулировками рулевой колонки в двух плоскостях, электростеклоподъёмниками передних и задних дверей, центральным замком, электрорегулировками и подогревом наружных зеркал, фарами головного света со светодиодными ходовыми огнями и многим другим.

Автомобили в максимальной комплектации оснащаются климат-контролем, современной мультимедийной системой с навигацией, камерой заднего вида, кожаной обивкой сидений, подогревом сидений первого и второго ряда, руля и лобового стекла, передними и задними датчиками парковки и другим оборудованием.

Как и УАЗ «Патриот» 2019 модельного года, УАЗ «Пикап» оснащается двигателем ЗМЗ ПРО мощностью 150 л.с. и модернизированной механической пятиступенчатой коробкой передач. От прежнего двигателя новый отличается не только отдачей, но и двухрядной цепью газораспределительного механизма, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

Пикап после модернизации получил улучшенное рулевое управление – с более жесткой трапецией от модели УАЗ «Профи» и демпфером. От «Профи» «Пикапу» также достался передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками, благодаря которым радиус разворота сократился на метр. Ради лучшей плавности хода перенастроены передние и задние амортизаторы.

Обновленному «Пикапу» положены улучшенная шумоизоляция моторного щита и новые звукоизолирующие подкрылки в передних колесных арках. В дверных проемах появились модернизированные уплотнители, с которыми двери закрываются тише. Посадка водителя и пассажиров значительно облегчилась благодаря поручням на передних и средних стойках кузова.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новинки цены уаз уаз пикап

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