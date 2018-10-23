Nissan завершил производство седана Almera в России

С конвейера АВТОВАЗа сошел последний седан Nissan Almera – им стал автомобиль в предмаксимальной комплектации Comfort Plus, окрашенный в черную эмаль. По информации "Российской газеты", это произошло на прошлой неделе, 17 октября. Информацию об окончательном прекращении сборки Almera изданию подтвердили в российском представительстве Nissan.

Как заявил директор по связям с общественностью компании Роман Скольский, "количество автомобилей на центральном складе на конец 2018 года будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019-го", если, конечно, спрос на модель сохранится на текущем уровне.

Стоит отметить, что седан ушел с конвейера на фоне относительно высоких продаж. Всего с 2013 года до октября 2018-го в Тольятти было произведено около 138 тысяч седанов Almera, которые проданы на рынках России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Nissan Almera российского производства оснащалась безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1.6 литра мощностью 102 л.с. Силовой агрегат работал в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 4-диапазонным "автоматом". В настоящее время стоимость модели составляет от 677 тысяч до 855 тыс. рублей.

Между тем в последнее время конкуренция в сегменте бюджетных седанов на фоне падающего спроса на такой тип автомобилей обострилась. Сохранять в производстве устаревшую Almera в Nissan посчитали нецелесообразным, обновлять модель – тем более. В итоге в российской гамме марки, если не считать спорткар GT-R, остаются исключительно кроссоверы – X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano и Juke.

Как ранее сообщала "Российская газета", освободившиеся мощности вполне может занять еще один SUV - новый Nissan Kicks на той же платформе B0, только что представленный в Индии. Однако официально эта информация пока не подтверждается.

"В соответствии с долгосрочной стратегией развития компания Nissan в России сосредоточит усилия на укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников, – отметил Роман Скольский. – По Kicks пока нет подтвержденного решения для России. Тем не менее, вариант появления автомобиля не исключается".

Добавим, что в любом случае Nissan продолжит текущее сотрудничество с АВТОВАЗом. В Тольятти по контракту выпускают седаны и хэтчбеки суббренда японской марки – Datsun.