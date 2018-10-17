Новые модели Porsche Panamera GTS доступны для заказа в России

Компания Porsche дополняет семейство Panamera двумя новыми особо спортивными моделями: Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo, которые уже доступны для заказа у российских дилеров. Базовая стоимость в России на Panamera GTS составляет 9 млн 279 тыс. рублей, включая на Panamera GTS Sport Turismo – 9 млн 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штуттгартской марки.

Новые модели Panamera GTS оснащаются четырехлитровым двигателем V8 мощностью 460 л.с. и максимальным крутящим моментом 620 Нм. В комбинации с серийным пакетом Sport Chrono битурбированный агрегат разгоняет Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость моделей составляет 292 км/ч и 289 км/ч соответственно. Передачу крутящего момента на систему полного привода Porsche Traction Management (PTM) обеспечивает 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK), исключающая разрыв силового потока от двигателя при смене ступеней.

У моделей Panamera GTS системы ходовой части рассчитаны на повышенную динамику. Адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией входит в базовую комплектацию, спортивная ходовая часть моделей GTS занижена на 10 миллиметров, а система регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) получила специальную, еще более спортивную настройку. На автомобили устанавливаются большие тормоза (диаметр 390 мм спереди и 365 мм сзади).

По сравнению с предыдущей моделью новые модели Panamera GTS получили расширенную базовую комплектацию. Пакет SportDesign отличает новое исполнение нижней части переднего и заднего бампера в черном цвете и дополнительные темные акценты. Уже с заводского конвейера модели GTS сходят с 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Panamera Design. В салоне доминируют черная алькантара и анодированный алюминий. Дополнительно в базовую комплектацию входят обогреваемое многофункциональное спортивное рулевое колесо с лепестками переключения передач и отделкой обода из алькантары, а также модуль Connect Plus для пользования многочисленными цифровыми сервисами. В случае оснащения опциональным пакетом отделки интерьера GTS отдельные компоненты дизайна салона, например, тахометр, декоративные швы и надписи «GTS» выполняются в контрастном цвете Carmine Red или Crayon.

Модели GTS предлагают также цифровой Porsche Advanced Cockpit, системы помощи водителю, как например Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, и опциональную систему управления задними колесами. Помимо этого, компания Porsche дополняет ассортимент систем комфорта и помощи водителю для всего модельного ряда Panamera проекционным дисплеем с широкими возможностями индивидуальной настройки.