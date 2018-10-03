Новый Porsche Macan доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый Macan. Компактный SUV, который производится на заводе Porsche в Лейпциге, стоит в России от 3 млн 729 тыс. рублей. Технические характеристики будут объявлены позже. Базовая комплектация расширена, в нее теперь входят светодиодные фары, новый PCM с онлайн-навигацией и Connect Plus, а также охранная сигнализация с системой контроля салона, сообщает пресс-служба Porsche.

Новый Porsche Macan оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем, который развивает мощность 245 л.с. и максимальный крутящий момент 370 Нм, в паре с 7-ступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK). С таким силовым агрегатом новый Macan способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды и развивать максимальную скорость 225 км/ч. Расход топлива составляет 8,1 л/100 км по циклу NEDC.

Кроссовер получил обновленную подвеску. Macan оснащается разноразмерными шинами с улучшенными свойствами, что обеспечивает еще более высокий уровень поперечной динамики. Диаметр колес составляет от 18 (в базовой комплектации) до 21 дюймов.

В соответствии с фирменным стилем Porsche новый Macan получил трехмерную светодиодную полосу в задней части кузова, а также четырехточечные стоп-сигналы. Новые фары в базовой комплектации оснащаются светодиодной техникой. В качестве опции предлагается адаптивная система управления светом Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus). Новые цвета кузова Mamba Green Metallic, Dolomit Silver Metallic, Miami Blue и Crayon расширяют возможности индивидуализации.

Новый Porsche Communication Management (PCM) с сенсорным дисплеем диагональю 10,9 дюйма входит в базовую комплектацию и включает в себя онлайн-навигацию, подготовку для мобильного телефона, два аудиоинтерфейса, а также интеллектуальную систему голосового управления. Также в базовую комплектацию входят Porsche Connect Plus с телефонным модулем LTE и устройством считывания SIMкарт, точка доступа Wi-Fi и многочисленные сервисы Porsche Connect. Главную роль при этом играет подключение к навигационному сервису Here Cloud, который предоставляет актуальные онлайн-данные для быстрого расчета маршрута. Приложения Porsche Connect и Porsche Car Connect позволяют водителю использовать свой смартфон для взаимодействия с Macan.

Для нового Macan предлагюется опциональное спортивное рулевое колесо GT, а также пакет Sport Chrono, в который входит расположенный на руле переключатель режимов движения с кнопкой Sport Response. Новый ассистент движения в пробках использует адаптивный круиз-контроль, который может не только наполовину автоматически разгонять автомобиль и осуществлять торможение, но и помогает удерживать его в пределах своей полосы в пробках или медленном потоке транспорта. В список опций также входит обогрев ветрового стекла и ионизатор.