 АВТОСТАТ | В России начались продажи обновленных пикапов LADA Granta

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В России начались продажи обновленных пикапов LADA Granta

В России начались продажи обновленных пикапов LADA Granta

Тольяттинская компания «ВИС-Авто», специализирующаяся на мелкосерийном производстве полурамных пикапов на агрегатах автомобилей LADA, начала продажи рестайлингового ВИС-2349 на базе LADA Granta.

Как сообщает портал Drom.ru, вслед за исходным автомобилем ВИС обрел новое оформление передней части в стиле LADA Vesta, измененную переднюю панель и другую комбинацию приборов. Отметим, что с модернизацией ВИС-2349 впервые в истории получил окрашенный в цвет кузова бампер. Автомобиль оснащается 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 87 л.с., полная грузоподъемность составляет 720 кг.

ВИС-2349 нового образца в базовом  исполнении с бортовым кузовом стоит от 648 тыс. 500 рублей. Машина с колпаком над кузовом продается по цене от 669 тыс. 500 рублей, фургон – от 680 тыс. 500 рублей. Доступны модификации с фургоном-рефрижератором.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

По итогам сентября LADA Granta стала бестселлером на российском рынке. Реализация модели составила 9936 машин (+9%), в том числе 7965 автомобилей нового семейства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили автоваз новинки lada granta

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