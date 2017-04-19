Светлана Целикова: новое семейство LADA Granta – реально?

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Возможно, кто-то еще не знает, что теперь вместо двух прежних семейств «Лада Гранта» и «Лада Калина» на АВТОВАЗе выпускается новое семейство автомобилей LADA Granta, которое включает четыре кузова – седан, лифтбек, универсал и хэтчбек. Это семейство получило двигатели и коробки передач предшественников. Что такое эта «обновленная LADA Granta»? АВТОВАЗ предложил посмотреть и опробовать машинку «в деле».

Для тест-драйва мы предпочли лифтбек с 98-сильным мотором (объемом 1,6 л) и автоматической КП.

Первое, что бросилось в глаза – это «амбразура» заднего стекла в зеркале. Привыкла к хорошему обзору, поскольку у меня – универсал LADA Калина первого поколения.

С «автоматом» проблем не возникло – просто, удобно. К тому же он «приучает» водителя к «плавности движения» и неторопливости. Зачем спешить? Можно сосредоточиться на дороге и окрестных пейзажах. Тем более, что красивых мест в Самарской области – пруд пруди.

Например, Замок Гарибальди – одна из достопримечательностей Самарской области. Расположен в центре села Хрящевка и по сей день привлекает посетителей. Кто еще не был – рекомендую.

В пути освоили «блютуз» и слушали музыку с iPad из Интернета. Также можно слушать музыку из смартфонов, подключая их по очереди. Системы «мультимедиа» для нового семейства LADA Granta не предусмотрено, но аудиосистема приятна на слух и в обращении. Радио с шестью программами «на кнопках» с бесконечной возможностью выбора и большим диапазоном громкости. Любопытно, что гнездо прикуривателя есть, а сам прикуриватель – только по заявкам. ЗОЖ – тренд эпохи…

Осенний холод и редкие минуты солнца позволили по достоинству оценить климатическую систему – тепло поступало немедленно вслед за поворотом переключателя. А когда обогрев захотелось уменьшить, тут же пошел прохладный воздух. Отдельно хочется рассказать о багажнике. Освещение, «крючки» для крепления сетки, открывание с ключа. Кстати, в руководстве сказано, что в отдельных комплектациях (скорее всего, у седанов) есть даже механическое открывание багажника изнутри. Наверное, на случай, если размещая багаж, вы нечаянно себя захлопнули...

То, что в багажнике можно разместиться с комфортом на ночлег в дальней дороге – не просто словесный оборот. При сложенных задних сидениях в машине вполне могут уместиться два человека среднего роста. От спинки переднего сиденья до кромки багажника – 162 см, а ширина в самом узком месте – 85 см.

Подголовники вынимать теперь стало удобнее, а вот как вставить назад, я так и не поняла. Ведь оба крепления-фиксатора надо сдвигать одновременно – две руки заняты. И еще надо надавить на сам подголовник, чтобы он «сел» в пазы. Мне помог мой «штурман». А если в одиночку надо проделать все это? Вы как справляетесь?

Еще одна приятная мелочь – чтобы включить поворотник ненадолго, для перестроения, можно лишь чуть «поджать» рычаг. Такая функция привычна у дворников, а здесь – в новинку. Кстати, «повторители» на зеркалах – еще одно симпатичное новшество. Да и сами зеркала – обновленной формы. Посмотреть на Волгу с высот вертолетной площадки – must do для всех путешествующих по Самарской области. Жаль, машинка не смогла «посидеть» со мной у обрыва и полюбоваться рукавами матушки-реки. Потому фото «Гранты» на фоне Волги – из другой местности.

Меня нельзя отнести к «гонщицам», но стартовать первой на светофорах я люблю. На «автомате» придется забыть о такой привычке. А как же быть на трассе, когда надо быстро набрать сторость и обогнать большегруз, который иногда двигается с приличной скоростью? Для этого есть «волшебная» кнопка O/D. Нажимаешь – и «автомат» отключает экономный режим и переключается на повышающие передачи. Можно давить на газ и ощущать, как машина реально «рванула».

Для таких новичков, как я, на панели приборов есть подсказка – в каком режиме сейчас находится «автомат». Запомнить надо всего несколько букв: «D» – движение вперед; «N» – нейтраль; «P» – режим парковки; «R» – задний ход. Отметим и стояночный тормоз, который у обновленной LADA Granta в новом пластиковом кожухе.

Панель приборов – предмет для изучения. По крайней мере, для таких, как я, владельцев предыдущих поколений. Индикатор уровня топлива электронный, а не стрелочный. Управление бортовым компьютером осталось прежним – с кнопкой переключения режимов на самой панели и на подрулевом переключателе. Кстати, разработчикам программного обеспечения LADA есть над чем поработать. Так, выставив часовой пояс на бортовом компьютере, мы обнаружили, что на аудиосистеме часы показывают другое время. Синхронизация не помешала бы. Если это, конечно, не добавит к цене Granta очередные несколько тысяч… И о ценах… Конечно, за комфорт, безопасность, стиль, надежность и следование трендам современной жизни приходится платить. Сколько в рублях? Цена на лифтбек красного цвета с автоматической коробкой передач (Jatco) и двигателем 1,6 л (98 л.с.) в комплектации «люкс» - 632 800 рублей.

Если взять самый бюджетный вариант, то сегодня его оценивают в 436 900 руб. Но надо быть готовым к отсутствию таких удобств как: подушка безопасности переднего пассажира, подголовники для задних пассажиров, ESC (система электронного контроля устойчивости), TSC (противобуксовочная система), подсказчики переключения передач на приборной панели, заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40, электроусилитель руля, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, датчики парковки, а также еще несколько опций, повышающих удобство и комфорт.