Новая LADA Granta в сентябре стала бестселлером АВТОВАЗа

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 31173 автомобиля LADA – это на 10,3% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 259129 машин, что на 17,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA с начала года, по предварительной оценке компании, составила 19,9%, что в свою очередь превышает показатель годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре стала модель LADA Granta, чьи продажи составили 9936 машин (+9,2%), в том числе 7965 автомобилей нового семейства. Второй результат показала LADA Vesta – 9053 реализованных машины, что на 31,9% больше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста продаж лидером стал LADA Largus: в прошлом месяце продано 4115 пассажирских универсалов (+47,4%) и 994 фургона Largus (+56,5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.