 АВТОСТАТ | Toyota представила в России спецсерию Fortuner TRD

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Toyota представила в России спецсерию Fortuner TRD

Toyota Fortuner TRD

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую специальную серию внедорожника Toyota Fortuner TRD. Toyota Racing Development (TRD) – подразделение Toyota Motor Corp, специализирующееся на подготовке спортивных и внедорожных автомобилей и выпуске тюнинговых компонентов для серийных моделей. Стоимость внедорожника Toyota Fortuner в специальной серии TRD составляет от 2 млн 866 тыс. рублей,  сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Новая версия Toyota Fortuner TRD отличается агрессивным дизайном переднего и заднего бамперов, оригинальной нижней решеткой радиатора, черной окантовкой противотуманных фар и характерной эмблемой серии TRD.

Специальная серия Fortuner TRD создана на базе популярной комплектации «Элеганс», оснащение которой включает светодиодные фары ближнего и дальнего света и передние противотуманные фары, климат-контроль, 7 подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, легкосплавные диски R17, круиз-контроль, камеру заднего вида, перчаточный ящик с подогреваемым и охлаждаемым отделениями. Комфорт зимой обеспечивают дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, руля, передних сидений и боковых зеркал.

Toyota Fortuner TRD оснащается тяговитым четырехцилиндровым турбодизельным мотором объемом 2,8 литра, который развивает 177 л. с. мощности и 450 Нм крутящего момента.
Помимо комплектации «Элеганс», на базе которой создана специальная серия Toyota Fortuner TRD, рамный внедорожник представлен в России еще в трех уровнях оснащения. Базовая версия «Стандарт» включает три ряда сидений, кондиционеры для передней и задней частей салона, датчики света, аудиосистему с USB-разъемом, поддержкой формата MP3 и протокола Bluetooth, фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, тканевую отделку салона, стальные колесные диски. Такой автомобиль предлагается в версии с механической коробкой передач по цене от 1 млн 999 тыс. рублей.

Toyota Fortuner с бензиновым двигателем и 6-ступенчатым «автоматом» в комплектации «Комфорт» по цене 2 млн 456 тыс. рублей дополнительно предлагает задние датчики парковки, камеру заднего вида, охлаждаемое отделение в перчаточном ящике, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедиа с 7” цветным LCD-дисплеем, боковые подушки и шторки безопасности, легкосплавные колесные диски, цветной дисплей 4,2’’ и другие опции.

Комплектация «Престиж» за 2 млн 946 тыс. рублей отличается кожаной обивкой кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальной системой доступа и запуска двигателя без ключа, электроприводом двери багажного отделения и некоторыми дополнительными визуальными особенностями.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены спецверсии toyota toyota fortuner

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