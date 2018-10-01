Объявлены цены на Volkswagen Tiguan OffRoad

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в специальном исполнении OffRoad. Новинка предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП от 1 млн 739 тыс. рублей или 6-ступенчатой АКП от 1 млн 869 тыс. рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 180 л.с. начинается с отметки в 2 млн 039 тыс. рублей, а начальная стоимость дизельной версии мощностью 150 л.с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба немецкий марки.

Volkswagen Tiguan в новом исполнении оборудуется спойлером RLine и внедорожными бамперами, при этом передний бампер – с увеличенным углом въезда в 26 градусов. Также его внешний вид отличается окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями с 3D дизайном.

Интерьер Tiguan OffRoad отличают специальная износостойкая отделка, комбинированная из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики с логотипом OffRoad, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью OffRoad.

Оснащение специальной версии включает в себя цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.

Опционально для модели в данном исполнении доступны: пакет Innovation, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками и Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями, система автоматического переключения дальнего света фар Light Assist, автокорректор фар с динамическим поворотным светом, адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом движения в пробке (только для АКП). Кроме того, в качестве опций предлагаются: складное тягово-сцепное устройство с электроприводом, легкосплавные колесные диски Sebring черного цвета 7Jx18 с болтами-секретками, а также предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером.

Для модели доступно несколько цветов кузова на выбор – белый металлик White Silver, белый Pure White, черный перламутр Deep Black и серебристый металлик Tungsten Silver. Крыша Tiguan OffRoad по желанию клиента может быть окрашена в черный цвет.