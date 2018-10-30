Ravon возобновил поставки автомобилей в Россию

Компания Ravon возобновила поставки автомобилей на российский рынок. Как пишет "Российская газета", первые машины поступили в уфимские автосалоны, но пока покупателям не предлагаются.

Впрочем, даже если продажи стартуют - нет никакой уверенности в том, что на автомобили сохранится прежний спрос. Дело в том, что их цена может вырасти едва ли не вдвое. По имеющейся информации, за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить 1 млн 050 рублей, за аналогичный R4 - 1 млн 089 тысяч, тогда как ранее они стоили 579 и 629 тыс. рублей соответственно.

"Цены еще не утверждены, поэтому машины пока купить нельзя", - рассказал менеджер уфимского автосалона. Он добавил, что, вероятно, цены будут близкими к вышеназванным - то есть, превысят миллион рублей. Другими словами, автомобили Ravon покинут бюджетную категорию. Будут ли они в этом случае интересны покупателям - большой вопрос. Не исключено, что часть дилеров просто откажутся работать с узбекской компанией, понимая бесперспективность такого сотрудничества.

Представители Ravon в России для комментариев оказались недоступны. На официальном сайте бренда прайс-листы отсутствуют, поскольку "цены пересматриваются".

Напомним, поставки автомобилей узбекской марки в Россию были приостановлены в конце весны - на фоне роста продаж в первом квартале на 152%. За лето и в сентябре марка не реализовала ни одной машины. Как ранее объяснили в компании, причиной стал пересмотр ценовой политики. Источник в дилерском сообществе еще в мае предположил, что стоимость "бюджетников" вырастет примерно на 200 тыс. рублей, однако в Ravon эту информацию опровергли.