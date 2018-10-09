 АВТОСТАТ | Audi A8 доступен в России с новым мощным двигателем

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Audi A8 доступен в России с новым мощным двигателем

Audi A8 доступен в России с новым мощным двигателем

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с самым мощным двигателем в линейке силовых агрегатов 4.0 TFSI. Стоимость новинки со стандартной колесной базой составляет от 7 млн 610 тыс. рублей, с удлиненной колесной базой – от 8 млн 100 тыс. рублей. Автомобили появятся в шоу-румах дилеров Audi в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Высокоэффективный бензиновый мотор 4.0 TFSI развивает мощность 460 л. с., максимальный крутящий момент достигает 660 Нм, а разгон до 100 км/ч составляет менее 5 секунд. Автомобиль уже в стандартном исполнении оснащен системой постоянного полного привода quattro, прогрессивной технологией mild hybrid и целым рядом передовых ассистирующих систем. Новую модификацию Audi A8 60 TFSI также отличают адаптивная пневматическая подвеска, облегченная конструкция кузова Audi Space Frame и опциональная система динамически полноуправляемого шасси.

Уже в стандартном исполнении представительский седан предлагает клиентам климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона с сенсорным управлением, автоматическим режимом рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром и дополнительными воздуховодами; автодоводчик дверей; солнцезащитные шторки с электроприводом для заднего и задних боковых стекол. Также покупателям доступна и инновационная полностью цифровая система управления MMI touch response с двумя сенсорными мониторами на центральной панели.

В список стандартного оснащения всех модификаций Audi A8 входят светодиодные фары, виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit, продвинутая навигационная система MMI Navigation plus, система голосового управления, электропривод крышки багажника, ассистент переключения дальнего света, многофункциональный руль с кожаной отделкой и обогревом, электрорегулировка рулевой колонки и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены премиум-марки новинки новые версии новые опции audi a8 audi

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