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Mercedes-Benz завершил продажи родстеров SL-класса в России

Mercedes-Benz завершил продажи родстеров SL-класса в России

Российское представительство марки Mercedes-Benz завершило продажи родстеров SL-класса. Роскошный двухместный автомобиль с жестким складывающимся верхом выпускается в Германии с 2012 года. На российском рынке машина предлагалась по цене от 7,4 млн рублей за версию Mercedes-Benz SL 400 с бензиновым турбомотором V6 3.0 мощностью 367 л.с., пишет портал Wroom.ru.

Также автомобиль оснащался восьмицилиндровыми двигателями, а на вершине модельного ряда стоял Mercedes-AMG SL 65 с двенадцатицилиндровым силовым агрегатом объемом 6 литров и мощностью 630 л.с. – такой родстер стоил 18 млн рублей.

Напомним, летом этого года прекратились поставки в Россию кабриолетов C-класса. А еще с российского рынка ушли компактвэн Mercedes-Benz B-класса и кроссовер Mercedes-Benz GLE-класса – у обеих моделей произошла смена поколений, и в следующем году в продаже появятся автомобили новой генерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27990 легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, штутгартская марка остается лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки потери mercedes-benz mercedes-benz s-class

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