Итоги российского авторынка в августе 2018 года: кто пришел и кто ушел?

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подвели традиционные итоги месяца. Август 2018-го оказался богат на автомобильные новинки, даже без учета премьер Московского международного автосалона. (Об этих новинках можно будет прочитать в отдельном обзоре) В этом месяце ни одна модель не ушла с рынка, сразу 11 новинок поступили в продажу, еще 2 – доступны для заказа, а одна модель получила российские ценники и комплектации. Новинки: уже в продаже С начала августа российские дилеры Citroen начали продажи семиместного минивэна Grand C4 Picasso в двух специальных версиях: Fleet Edition для корпоративных клиентов (сфера пассажирских перевозок: такси, прокат) и Summer White для более широкой клиентской аудитории. Стоимость автомобиля в версии Fleet Edition составляет 1 599 000 рублей. Grand C4 Picasso Summer White предлагается к продаже от 1 619 000 рублей.

В это же время компания Hyundai начала продажи кроссовера Santa Fe нового поколения, которое представлено в четырех комплектациях – Family, Lifestyle, Premier, High-Tech – по цене от 1 999 000 рублей.

Кроме того, бренд Hyundai вывел на рынок обновленный кроссовер Hyundai Tucson с двумя видами двигателей – бензиновым и дизельным. Цены на новинку с бензиновым двигателем варьируются от 1 399 000 до 2 139 000 рублей. Стоимость дизельных версий начинается от 1 769 000 рублей.

Другая корейская марка – KIA – в августе представила сразу пять новых моделей. Так, с первого августа начались продажи обновленного седана бизнес-класса KIA Optima, производство которого налажено на калининградском предприятии «Автотор». Модель предлагается по цене от 1 219 900 до 1 929 900 рублей.

Параллельно стартовали продажи флагманского кроссовера KIA Sorento Prime и бестселлера российской линейки – KIA Rio в обновленных версиях 2019 модельного года. Цены на седан KIA Rio варьируются от 709 900 до 1 019 900 рублей, стоимость KIA Rio X-Line составляет от 809 900 до 1 059 900 рублей. Цены на KIA Sorento Prime начинаются с 1 849 900 рублей и достигают 2 819 900 рублей за версию GT Line с двигателем 3.5 MPI.

А в конце месяца в российских дилерских центрах KIA начались продажи хэтчбека KIA Ceed нового поколения. Автомобиль предлагается в 10 вариантах комплектации по цене от 949 900 до 1 459 900 рублей.

Европейские производители в последний летний месяц предложили российским покупателям лимитированные серии своих популярных моделей. Так, с 1 августа российские дилеры Renault начали продажи лимитированной серии Kaptur Play – первого автомобиля с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто в российском модельном ряду бренда. Лимитированная серия Play в новом красном цвете и с новыми элементами персонализации доступна по цене от 1 114 990 рублей.

Компания Skoda начала продажи внедорожника Kodiaq в топовой версии Laurin and Klement. Модель доступна по цене от 2 790 000 рублей с дизельным мотором 2.0 TDI (150 л.с.). Стоимость автомобиля с бензиновым двигателем 2.0 TSI (180 л.с.) начинается от 2 834 000 рублей.

Марка smart предлагает в России лимитированные серии автомобилей в цветах «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Шампань» или «Красный кармин», а также ограниченную серию smart Ushuaia Premium Edition. Кроме того, для клиентов разработана программа индивидуализации Brabus tailor made, в рамках которой каждый покупатель может заказать свой автомобиль в оригинальном цвете и с эксклюзивной отделкой интерьера.

В первую неделю августа начались продажи седана Volkswagen Polo в специальной версии Joy. Серия является лимитированной: всего планируется выпуск 500 автомобилей. Цены на новинку начинаются от 804 900 рублей. Версия Joy будет производиться специально для России на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.

Новинки: доступны для заказа С начала месяца дилеры Jeep начали прием заказов на новый компактный кроссовер Compass, который представлен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk от 1 999 000 до 2 299 000 рублей.

В это же время стартовал прием предварительных заказов на новую специальную версию флагманского внедорожника Lexus LX – Black Vision. Новинка предлагается по цене от 6 854 000 до 6 984 000 рублей. Продажи Lexus LX Black Vision в России начнутся осенью 2018 года,

Анонсы: Компания Jeep объявила российские комплектации и цены на Wrangler нового поколения. Внедорожник, который будет предлагаться с двух- и четырехдверным кузовом, обойдется минимум в 3 150 000 рублей.