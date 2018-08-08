Skoda Kodiaq доступен в России в топовой версии

Российские дилеры Skoda начали продажи внедорожника марки Skoda Kodiaq в топовой версии Laurin and Klement. Модель доступна по цене от 2 млн 790 тыс. рублей с дизельным мотором 2.0 TDI (150 л.с.), стоимость автомобиля с бензиновым двигателем 2.0 TSI (180 л.с.) начинается от 2 млн 834 тыс. рублей. В обеих модификациях Skoda Kodiaq Laurin and Klement оснащается коробкой передач DSG-7 и системой полного привода, сообщает пресс-служба чешской марки.

Эксклюзивная комплектация Skoda Kodiaq отличают логотип Laurin and Klement на передних крыльях и накладках порогов, многочисленные хромированные элементы, включая решетку радиатора, и полностью светодиодные фары, а также передний и задний бамперы оригинального дизайна и легкосплавные 19-дюймовые диски Sirius цвета антрацит.

Интерьер Kodiaq Laurin and Klement получил декоративные панели черного цвета Piano Black и контрастные алюминиевые накладки на педали приковывают взгляд. Комфортные сиденья с вышитыми логотипами Laurin and Klement обиты кожей, а подсветка салона предлагает возможность выбора одного из десяти цветов освещения.

В оснащение Skoda Kodiaq Laurin and Klement входят сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, трехспицевое многофункциональное рулевое колесо с прогрессивным усилителем рулевого управления, система кругового обзора Area-View 360°с четырьмя камерами и аудиосистема премиум-класса Canton (575 Ватт, 9 динамиков). Боковые зеркала, оснащенные электроприводом, обогревом и автоматическим затемнением, комплектуются точечными светильниками Boarding Spots и системой мониторинга слепых зон. Внутрисалонное зеркало оснащено функцией автоматического затемнения, а макияжные зеркала дополнены светодиодной подсветкой. Задние стекла затемнены фирменной тонировкой SunSet.

В число опций для новинки входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч), ассистент парковки с прицепом и система управления дальним светом. Модель может оснащаться полностью настраиваемой цифровой приборной панелью и панорамной крышей с электроприводом. Для задних пассажиров доступен пакет для сна, включающий специальные подголовники, солнцезащитные шторки для боковых стекол и текстильные коврики с уступом для ног. Опциональная виртуальная педаль позволит открывать и закрывать крышку багажного отделения одним движением ноги под бампером.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля 2018 года продажи внедорожника Skoda Kodiaq на российском рынке составили 1818 автомобилей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Как отмечают в Skoda, благодаря локализации производства Kodiaq в Нижнем Новгороде была расширена гамма двигателей и комплектаций, что положительно отразилось на динамике продаж модели.