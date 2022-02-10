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10 февраля 2022, 11:11
Какой автомобиль больше подходит людям зрелого возраста? Что думают по этому поводу сами автовладельцы? Как считают, подходит ли автомобиль, которым они владеют сегодня, для их возраста? Этими вопросами озадачились специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Портрет российского автовладельца».
3 декабря 2021, 17:56
Компания Skoda расширила линейку двигателей для обновленного кроссовера Kodiaq в России. Полноприводная версия модели теперь доступна с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и отвечает стандартам Euro-6.
24 ноября 2021, 09:49
Компания Skoda до конца 2021 года начет производство обновленного внедорожника Kodiaq на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе чешской марки, отметив, что новинка уже доступна к заказу у российских дилеров.
14 ноября 2021, 08:00
Европа, активно пропагандируя электрокары, старается снижать покупки дизельных машин. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какую долю такие автомобили занимают в России и какие модели с дизельным мотором продаются лучше.
12 ноября 2021, 14:38
На российском рынке модели европейских автомобильных брендов составляют самый большой сегмент. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в январе - сентябре 2021 года на их долю пришлось около 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. Эксперты составили рейтинг самых популярных европейских моделей у россиян.
6 октября 2021, 09:09
Если в сегменте доступных SUV Hyundai Creta удерживает первенство уже несколько лет, то среди более дорогих кроссоверов и внедорожников лидер не так очевиден. Эксперты «АВТОСТАТ» выяснили, сколько сегодня стоят популярные модели SUV из ценового диапазона от 2 до 3 млн руб., и кто из них более востребован на рынке.
23 сентября 2021, 09:18
Раскрыта стоимость самых дорогих версий обновленного кроссовера Skoda Kodiaq, которые поставляют в Россию из Чехии. Так, топовые исполнения SportLine и Laurin & Klement доступны для заказа по цене от 3 млн 613 тыс. рублей и 3 млн 867 тыс. рублей соответственно.
8 сентября 2021, 08:00
Совсем скоро, уже этой осенью, в дилерских центрах появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Пожалуй, это одна из самых ярких премьер второго полугодия. О том, что из себя представляет новинка – расскажем позже. А сейчас давайте вспомним, как набирала популярность эта модель на российском рынке
7 сентября 2021, 22:05
Компания Skoda представила в Москве обновленную версию внедорожника Kodiaq, который появится у российских дилеров в четвертом квартале 2021 года. Новинка будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD).
16 августа 2021, 15:54
Автомобили европейских брендов составляют самый большой сегмент российского рынка. В первой половине 2021 года на их долю пришлось 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 243,5 тыс. экземплярам, что на 40,5% больше, чем в январе-июне 2020 года.
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