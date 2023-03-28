Дилеры начали привозить из Китая новые Skoda Kodiaq за 4,4 млн рублей

На российском авторынке стал доступен кроссовер Skoda Kodiaq 2023 модельного года, который поставлен из Китая. Стоимость модели составляет 4 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Напомним, внешне китайский Skoda Kodiaq похож на европейскую RS-версию: у них почти одинаковые бамперы, но в КНР они украшены хромом вместо черных вставок по-европейски. Заднюю часть автомобиля отличают крупные фальшпатрубки выпускной системы.