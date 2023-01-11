«Заряженный» Skoda Kodiaq появился на российском рынке

На российских классифайдах появились предложения о продаже «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq GT, поставленного из Китая. Цены на модель доходят до 4,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлена турбочетверка 2.0 TSI мощностью 245 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Привод у Kodiaq GT может быть только полный. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

Стоит отметить, что «заряженный» Kodiaq изначально был разработан специально для китайского рынка и никогда официально в России не продавался. У дилеров еще можно найти обновленные кроссоверы с двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.) по цене от 2,8 млн рублей. Skoda приостановила свою деятельность в нашей стране в марте 2022 года.