Skoda выпустила 3-миллионный кроссовер

Компания Skoda на заводе в Квасинах выпустила 3-миллионный экземпляр кроссовера. Юбилейной машиной стал оранжевый Skoda Kodiaq Sportline, который относится к первому поколению модели. Дебют второго поколения этого кроссовера состоится в ближайшие недели, пишет «Газета.Ru». С момента старта производства в 2016 году на заводах Skoda по всему миру собрано более 841 тыс. автомобилей Kodiaq.

Напомним, в 2009 году в модельном ряду чешской марки появился первый кроссовер – Skoda Yeti. Сегодня на сегмент SUV приходится почти 50% поставляемых автомобилей Skoda, отметил член правления Skoda Auto по производству и логистике Андреас Дик.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Две важные премьеры должны состояться уже осенью этого года – это новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. У них сохранятся бензиновые и даже дизельные версии, но будут и подзаряжаемые гибриды. Производство модели Superb будет переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.

Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.

Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.

В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.

Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВт-ч (сейчас максимум 77 кВт-ч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).

Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.

Фото: Skoda