Skoda отзывает в России более 1,8 тысячи кроссоверов Kodiaq

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1824 кроссоверов Skoda Kodiaq, реализованных в 2021 году. Причина отзыва: на автомобилях Skoda Kodiaq определенного периода выпуска на стойку «В» были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет заменена табличка на стойке «В». Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Skoda