ТОП-10 автомобилей для зрелых людей

Какой автомобиль больше подходит людям зрелого возраста? Что думают по этому поводу сами автовладельцы? Как считают, подходит ли автомобиль, которым они владеют сегодня, для их возраста? Этими вопросами озадачились специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета «Портрет российского автовладельца».

Проанализировав данные онлайн-опроса**, в ходе которого автовладельцы оценивали, насколько их автомобиль подходит для зрелых людей, маркетологам агентства удалось составить своеобразный рейтинг таких машин. Любопытно, что в первой десятке самых популярных моделей для возрастных владельцев оказались только кроссоверы и внедорожники.

Возглавил этот рейтинг японский Toyota Land Cruiser Prado, набравший 90,2 балла из 100 возможных. На втором месте оказался французский Renault Duster с результатом 87,5 балла. Совсем немного отстает от него Subaru Forester (87,3 балла). Далее в нашем рейтинге следуют Nissan Terrano и Geely Atlas (85,3 и 85,1 балла соответственно).

В ТОП-10 также вошли следующие представители сегмента SUV: Mitsubishi Pajero Sport (84,6 балла), Skoda Kodiaq (83,7 балла), Toyota Fortuner (83,5 балла), Hyundai Santa Fe (83,2 балла), Mitsubishi Outlander (83,1 балла).

Наш отчет содержит и другую полезную информацию, а именно: причины выбора человеком автомобиля той или иной марки/модели; психологический тип владельца; профессия, уровень дохода людей, предпочитающих автомобили определенного бренда; рассматриваемые альтернативы и многое другое.

Какие из представленных на картинке моделей лучше сохраняют остаточную стоимость? Об этом можно узнать 16 февраля - в этот день эксперты агентства «АВТОСТАТ» назовут лауреатов ежегодной премии «Residual value - 2022». Награждение победителей и призеров состоится в рамках форума автобизнеса «ForAuto - 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться на форум можно здесь.

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