Обновленный Skoda Kodiaq в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 2803 автомобиля – на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи чешской марки в нашей стране составили 12081 машину, что на 47% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 5,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в марте остается компактный лифтбек Rapid с показателем 1473 реализованных автомобиля (-67%). Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 543 российских покупателя (-63%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Стоит отметить, что в декабре прошлого года в продажу поступил обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, производство которого налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта компания Volkswagen Group Rus временно приостановила производство автомобилей Volkswagen и Skoda на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде, которые будут находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления. Поставки автомобилей в Россию также приостановлены.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Skoda