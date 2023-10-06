Компания Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке в начале 2024 года. Цены на новинку будет объявлены позднее, пишет портал Autonews.ru.
После смены поколений Skoda Kodiaq изменился в габаритных размерах. Длина машины составляет 4758 мм (+61 мм), ширина – 1864 мм (уменьшилась на 18 мм), а высота – 1657 мм (уменьшилась на 17 мм). Размер колесной базы остался без изменений – 2791 мм.
Автомобиль отличается от предыдущей генерации более крупным бампером, решеткой радиатора, колесными арками, силуэтом, оригинальными колесными дисками, а сзади установлены С-образные фонари, соединенные в единый элемент светодиодной полосой. Также новый Kodiaq может быть оборудован различными колесными дисками диаметром от 17 и до 20 дюймов.
В салоне машины установили цифровую приборную панель и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Управлять климат-контролем можно с помощью специальных шайб со встроенными экранами. Объем багажного отделения составляет 910 л.
Новый Skoda Kodiaq построен на платформе MQB. Впервые модель получила версию подзаряжаемый гибрид. Такой переднеприводный кроссовер оборудован 1,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность Kodiaq составляет 204 л.с. На одной электротяге автомобиль может проехать до 100 км.
Кроме того, новинку можно будет купить с 1,5-литровым бензиновым двигалелем мощностью 150 л.с., который работает по схеме «мягкий» гибрид. Также в моторную гамму вошел 2,0-литровый двигатель с отдачей 204 л.с. Наконец, автомобиль может быть оборудован 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 и 193 л.с. Все двигатели работают совместно с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Для топовых версий опционально предлагается полный привод и адаптивная подвеска.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Важными премьерами осенью этого года стали новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. Производство модели Superb переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.
Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.
Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.
В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.
Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВт-ч (сейчас максимум 77 кВт-ч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).
Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.
Фото: Skoda