Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения | АВТОСТАТ

Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения

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Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения

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Компания Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке в начале 2024 года. Цены на новинку будет объявлены позднее, пишет портал Autonews.ru.

После смены поколений Skoda Kodiaq изменился в габаритных размерах. Длина машины составляет 4758 мм (+61 мм), ширина – 1864 мм (уменьшилась на 18 мм), а высота – 1657 мм (уменьшилась на 17 мм). Размер колесной базы остался без изменений – 2791 мм.

Автомобиль отличается от предыдущей генерации более крупным бампером, решеткой радиатора, колесными арками, силуэтом, оригинальными колесными дисками, а сзади установлены С-образные фонари, соединенные в единый элемент светодиодной полосой. Также новый Kodiaq может быть оборудован различными колесными дисками диаметром от 17 и до 20 дюймов.

В салоне машины установили цифровую приборную панель и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Управлять климат-контролем можно с помощью специальных шайб со встроенными экранами. Объем багажного отделения составляет 910 л.

Новый Skoda Kodiaq построен на платформе MQB. Впервые модель получила версию подзаряжаемый гибрид. Такой переднеприводный кроссовер оборудован 1,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность Kodiaq составляет 204 л.с. На одной электротяге автомобиль может проехать до 100 км.

Кроме того, новинку можно будет купить с 1,5-литровым бензиновым двигалелем мощностью 150 л.с., который работает по схеме «мягкий» гибрид. Также в моторную гамму вошел 2,0-литровый двигатель с отдачей 204 л.с. Наконец, автомобиль может быть оборудован 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 и 193 л.с. Все двигатели работают совместно с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Для топовых версий опционально предлагается полный привод и адаптивная подвеска.

Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Важными премьерами осенью этого года стали новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. Производство модели Superb переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.

Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.

Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.

В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.

Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВт-ч (сейчас максимум 77 кВт-ч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).

Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.

Фото: Skoda

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиsuvкроссоверыskodaskoda kodiaq

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