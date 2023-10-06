Компания Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке в начале 2024 года. Цены на новинку будет объявлены позднее, пишет портал Autonews.ru.

После смены поколений Skoda Kodiaq изменился в габаритных размерах. Длина машины составляет 4758 мм (+61 мм), ширина – 1864 мм (уменьшилась на 18 мм), а высота – 1657 мм (уменьшилась на 17 мм). Размер колесной базы остался без изменений – 2791 мм.

Автомобиль отличается от предыдущей генерации более крупным бампером, решеткой радиатора, колесными арками, силуэтом, оригинальными колесными дисками, а сзади установлены С-образные фонари, соединенные в единый элемент светодиодной полосой. Также новый Kodiaq может быть оборудован различными колесными дисками диаметром от 17 и до 20 дюймов.

В салоне машины установили цифровую приборную панель и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Управлять климат-контролем можно с помощью специальных шайб со встроенными экранами. Объем багажного отделения составляет 910 л.

Новый Skoda Kodiaq построен на платформе MQB. Впервые модель получила версию подзаряжаемый гибрид. Такой переднеприводный кроссовер оборудован 1,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность Kodiaq составляет 204 л.с. На одной электротяге автомобиль может проехать до 100 км.

Кроме того, новинку можно будет купить с 1,5-литровым бензиновым двигалелем мощностью 150 л.с., который работает по схеме «мягкий» гибрид. Также в моторную гамму вошел 2,0-литровый двигатель с отдачей 204 л.с. Наконец, автомобиль может быть оборудован 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 и 193 л.с. Все двигатели работают совместно с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Для топовых версий опционально предлагается полный привод и адаптивная подвеска.