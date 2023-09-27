Skoda раскрыла внешность нового Kodiaq

Чешская компания Skoda опубликовала официальные эскизы кроссовера Kodiaq нового поколения. Полноценная премьера новинки состоится 4 октября 2023 года, пишет «Газета.Ru».

Новый Skoda Kodiaq получит массивный задний бампер, фонари с текстовой надписью Skoda между ними и светодиодные матричные фары второго поколения, основные световые элементы которых визуально похожи на кристаллы. Кроме того, для модели будут предлагаться новые колесные диски размером от 17 до 20 дюймов.

В салоне на центральной консоли установлен 13-дюймовый дисплей медиасистемы. Рычаг управления трансмиссией DSG теперь перемещен на рулевую колонку, что позволило обеспечить больше пространства для пассажиров. Также автомобиль получит кресла с функцией массажа.

Новый кроссовер Skoda Kodaq построен на платформе MQB Evo. Длина автомобиля составляет 4758 мм, а колесная база – 2791 мм. О том, какими двигателями будет оснащена модель станет известно во время премьеры.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Две важные премьеры состоятся уже осенью этого года – это новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. У них сохранятся бензиновые и даже дизельные версии, но будут и подзаряжаемые гибриды. Производство модели Superb будет переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.

Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.

Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.

В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.

Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВт-ч (сейчас максимум 77 кВт-ч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).

Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.

Фото: Skoda