Антон Чуйкин: Skoda Kodiaq – медведь произошёл от человека

В имени этой модели в самом деле зашифрован медведь. Кадьяк обитает на одноименном острове у Аляски. А «Кодиак» водится на наших дорогах. Отлично водится… в смысле – управляется. Формально у нас есть сразу два повода, чтобы обратиться к чешскому автомобилю. Приятный: недавно он претерпел фейслифтинг – как и положено, спустя четыре года после выхода на рынок «мишке» слегка освежили внешность. Неприятный: едва ли его будут собирать, как прежде, в Нижнем Новгороде. Правда, самые дорогие комплектации и раньше доставляли из чешского города Квасины. Надеюсь, рано или поздно поставки наладятся. Пока же могу сказать, что обновленные «кадьяки» есть в наличии по всей стране. Только плати – от трех с половиной до примерно шести миллионов рублей. ХРУСТАЛЬ, КАБАН И МЕДВЕДЬ Йозеф Кабан (ударение на первом слоге), будучи главным дизайнером «Шкоды», придумал обыграть в облике машин граненый стиль, намекающий на богемский хрусталь. И в «Кодиаке», первом большом кроссовере марки, ему это удалось лучше всего. Представленный в 2017-м автомобиль до сих пор не замылился, выглядит стильно и броско. Правда, издали я теперь путаю его с «Кароком», но это скорее претензия к последнему.

Как бы там ни было, фейслифтинг потребовался скорее для проформы, чем для реальной актуализации внешности. Сменивший Кабана дизайнер Оливер Стефани говорит о новой вертикальной шестиугольной решетке радиатора, более высоком капоте и несколько зауженных светодиодных фарах. Мне пришлось заглянуть в пресс-релиз, чтобы вспомнить эти и другие элементы. На улице я не возьмусь сходу отличить «Кодиак» выпуска 2022 года… И не считаю это недостатком.

Всякий раз, имея дело со «Шкодой», я удивляюсь, как точно эти парни из Чехии угадали мои предпочтения. Сиденье регулируешь раз и навсегда. Переключатель света (например) уже немодной, но такой удобной и привычной круглой формы, расположен точно под левой рукой. В меню информационной системы можно разобраться без подсказок. Навигация выведена ровно в то место, куда смотрит водитель – прямо на панель приборов (знаю-знаю, впервые это появилось у «Ауди», а зачем еще нужна унификация?). Этот медведь выведен в заботе о человеке. Не зря мы так схожи.

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ В общем, привыкать к «Кодиаку» не пришлось, сел и поехал, как будто делал это каждый день. Да еще и пассажиров посадил. Первая же поездка была долгой, и на обратном пути мой экипаж уснул. А я, наблюдая в салонном зеркале, как задние пассажиры то подпирают головы руками, то опускают их на панель двери, все ругал себя, что не захватил специальные надувные подушечки на шею. Ох, будут жаловаться на больные шеи! И только на следующий день, листая брошюру про машину, обратил внимание на устройство подголовников. Их боковые части можно своеобразными бумерангами повернуть вниз, создав опору для комфортной дремы! Просто гениально, или, как говорит «Шкода», simply clever. И подобных штучек полно по всей машине, давайте я устрою вам небольшую экскурсию.

Идея «симпли клевер» не нова, например, прижимную планку для парковочного талона у лобового стекла я помню еще по своей «Октавии» 2007 года. А вот здесь, под капотом, нечто новенькое. Сколько литров незамерзающей жидкости вы пролили мимо бачка, потому что под рукой не было воронки? На «Кодиаке» голубенькая резиновая пробка, открываясь, сама образует конус. Ни капли мимо!

А эти чудесные кронштейны для телефонов в подголовниках? Дети были в восторге и от них, и от столиков во втором ряду. В которых (не сразу) нашлись даже подстаканники. Кстати, в передних подстаканниках лежат фигурные вкладыши, чтобы пробку бутылочки с водой вы отвернули одной рукой. А не зажимали ее, бутылочку, между коленей.

Складной фаркоп, рукоятки складывания сидений из багажника, двусторонний коврик, чтобы в этом багажнике сидеть, не пачкаясь о бампер, ставший самым ярким примером скребок на лючке бензобака – список можно продолжать довольно долго, но я остановлюсь. Хотя нет, а как же зонтики в торце передних дверей? В специальных нишах еще и дренаж есть, их же мокрыми на место кладут! Мне все эти решения представляются не только умными, но и сделанными в большой заботе о клиенте. Честно, ни в каком другом автомобиле я не ощущаю, чтобы кто-то так много и так умно обо мне заботился. Это не бескорыстно, конечно… но от того не менее приятно. ПРОБЕЖКА В КАЛУГУ Почему именно в Калугу? Ну, это мой стандартный тестовый маршрут, на котором есть и город, и скоростная трасса, а в конце еще и бездорожье. Сбегали мы весело – буквально одним днем, просто и быстро. У «Кодиака», даром что имя не предполагает, очень легкий ход. По крайней мере – у тестового, с самым мощным из предлагаемых в России бензиновым мотором о 180 лошадках.

Всегда пробую, как работают электронные ассистенты водителя. И если к адаптивному круиз-контролю нет никаких замечаний – разгоняет, тормозит, умеет двигаться в пробке – то к ассистенту руля поначалу были вопросы. Уже есть системы, которые держат середину полосы. А «Кодиак» начинает сам подруливать, только когда почти касается разметки справа или слева. Но при этом насколько же хорошо доведено шасси (а здесь еще и амортизаторы с регулируемой жесткостью)! Машина очень точно, без вмешательства электроники, стоит в полосе, не требуя коррекции. Тот случай, когда поездка доставляет только положительные эмоции.

…Которые смог несколько притушить только алгоритм включения того самого круиз-контроля. Спрятать рычажок под рулем, под поворотниками, вмонтировать ему в торец кнопку, а на боковую поверхность тумблер: вы серьезно? Понимаю, что система пришла еще с «фольксвагенов» 10-летней давности, но может, вы отдадите ее на переделку тому парню, который ведает у вас скребками, зонтами и подстаканниками? Казалось бы, мишке самое место в дикой природе. Но наш «Кодиак» воспитан человеком, поэтому в лесу должен быть аккуратным. 190 мм клиренса – это не слишком много, чтобы пускаться во внедорожные приключения. Но делать нечего, мне надо воооон туда, по грунтовке, недавно размоченной дождем. Нажимаю кнопку «офф-роуд», потом долгим нажатием отключаю и противобуксовочную систему, и собственно ESP (то есть коррекцию траектории) и даю газ. Недовольно урча, автомобиль начинает ползти в горку. Причем под колесами так скользко, что мы словно мыло в ванной, елозим от края до края грунтовки, двигаясь то одним боком, то другим. Буксуя, колеса докапываются до более-менее сухого грунта и все-таки двигают нас вперед. Ну, еще немного, родной! Как медведь в овсах, «Кодиак» продвигается в высокой траве, где уже не так скользко. И неожиданно уверенно преодолевает последний участок, на котором совсем недавно я упражнялся на «буханке». Ну что же, молодец, но… Но все-таки ралли – не его стихия. Ехать и жалко, и трудно. Кстати, «Кодиак» еще и насобирал днищем травы, а колесами глины столько, что только очень хороший ливень, а совсем не автомойка вернули колесным нишам более-менее приличный вид. Я уж не говорю о бортах, которые на мокром проселке тут же обрели песочный цвет…

С «КОДИАКОМ» ЖИТЬ Этот автомобиль в некотором смысле входной билет в класс семиместных машин. При длине в 4,7 м «Кодиак» предлагает вполне достойные места на третьем ряду – для небольшой поездки сюда могут сесть даже взрослые. Тем более, что второй ряд кресел сдвигается вперед на целых 180 мм.

Багажник даже в самой многоместной конфигурации салона предлагает для поклажи 233 л, а максимальный объем составляет 1863 л. Можно еще немного больше, если изначально отказаться от третьего ряда кресел.

Вообще, количество опций у «Шкоды» просто зашкаливает. Можно что-то докупить или, напротив, отказаться. Это не считая четырех моторов от 125 до 180 сил, включая дизель, переднего или полного привода и пяти комплектаций. Правда, не поручусь, что сейчас можно найти любую из них. Что же касается цены… У себя дома, в Чехии, такой же «Кодиак» почти вдвое дешевле (пересчет по официальному курсу). Едва ли стоит упрекать в этом «Шкоду» – примерно такую же ремарку можно сделать и относительно других машин на нашем рынке, хоть корейских, хоть немецких, хоть японских. Есть, впрочем, в плане расходов и светлый момент. «Кодиак» один из очень немногих автомобилей, который на трассе показал расход ниже заявленного. Я по возможности прогоняю тестовые машины по одному и тому же маршруту, включая МКАД и федеральную трассу, выбирая сходные условия: средняя скорость не ниже 80 км/ч, расстояние от 100 км. По факту я ехал до 110 км/ч и поймал пару пробок.

Расход составил прекрасные 6,7 л/100 км. Это на уровне дизеля, между прочим! Бензин, кстати, допускается 95-й, и хотя основным записан 98-й, я думаю, большинство владельцев так своих мишек не балуют. Хотя иногда и хочется. Skoda Kodiaq – очень человечный автомобиль, удобный и практичный. Тот случай, когда машина заботится о вас… а не наоборот.