Полноприводный Skoda Kodiaq получил новый двигатель в России

Компания Skoda расширила линейку двигателей для обновленного кроссовера Kodiaq в России. Полноприводная версия модели теперь доступна с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и отвечает стандартам Euro-6. Новый силовой агрегат позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 9,7 с, максимальная скорость составляет 192 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле – 6,8 л/100км, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Базовым для обновленного Skoda Kodiaq выступает двигатель 1.4 TSI мощностью 125 л.с., для него доступны передний привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость достигает 187 км/ч, разгон до 100 км составляет 10,7 с, а расход топлива в смешанном цикле – 7,2 л/100км.

Двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. предлагается c 6-ступенчатой коробкой передач DSG с передним (максимальная скорость – 195 км/ч, разгон до 100 км/ч – 9,9 с, расход топлива в смешанном цикле – 7,8 л/100км) и полным приводом (максимальная скорость – 191 км/ч, разгон до 100 км/ч – 10,3 с, расход топлива в смешанном цикле – 8,2 л/100км).

Самый мощный мотор 2.0 TSI (180 л.с.) оснащается 7-ступенчатой коробкой DSG с системой полного привода. Он развивает максимальную скорость 202 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с. Расход топлива в смешанном цикле – 8,6 л/100км.

Кроме того, обновленный Skoda Kodiaq получил яркий оранжевый цвет Energetic orange (металлик), который также стал доступен для модели Octavia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство обновленного Skoda Kodiaq, который уже можно заказать у российских дилеров, до конца 2021 года начнется на мощностях завода в Нижнем Новгороде. Новинка предлагается в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K. Уже в базовой комплектации Active обновленный Skoda Kodiaq получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.

Напомним, мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоялась в апреле этого года. Внешний вид обновленного Kodiaq отличают приподнятый рельефный капот, новая фирменная решетка радиатора, установленная более вертикально, чем раньше, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Линии фар и задних фонарей стали более зауженными. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda