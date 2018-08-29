В России стартовали продажи новой модели KIA

29 августа в российских дилерских центрах KIA начались продажи хэтчбека KIA Ceed нового поколения. Автомобиль будет предлагаться в 10 вариантах комплектации по цене от 949 900 до 1 459 900 рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как передает корреспондент аналитического агентства «АВТОСТАТ» с Московского международного автосалона, эта модель входит в число новинок, которые компания KIA представила сегодня в рамках ММАС-2018. При этом прежнее название cee’d было заменено на Ceed, что означает аббревиатуру от «Community of Europe, with European Design» («Для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном»). Напомним, что KIA Ceed изначально создавался для европейского рынка.

Отметим, что на нынешнем автосалоне корейский производитель представляет внушительное количество моделей, в связи с чем площадь стенда KIA достигает 2,5 тыс. кв. метров. Так, помимо нового хэтчбека KIA Ceed, тут можно увидеть новый универсал Ceed Sportswagon, седан Cerato третьего поколения, а также кроссовер KIA Sorento Prime, седан Rio, кросс-хэтчбек Rio X-Line 2019 модельного года. Присутствуют здесь еще KIA Sportage и KIA Stinger.