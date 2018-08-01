 АВТОСТАТ | Обновленный седан KIA Optima стартует на российском рынке

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Обновленный седан KIA Optima стартует на российском рынке

KIA Optima 2018 3

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи обновленного седана бизнес-класса Optima, производство которого налажено на калининградском предприятии «Автотор». Модель предлагается по цене от 1 млн 219 тыс. 900 до 1 млн 929 тыс. 900 рублей. Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, вне зависимости от комплектации KIA Optima оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности по всей длине салона. Также на Optima установлено оборудование системы экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Для российского рынка предусмотрены три бензиновых мотора: это атмосферный двигатель семейства Theta 2,4 л GDI (188 л.с.), а также базовый семейства Nu 2.0 CVVL (150 л.с.) и, конечно, мощный 2.0 T-GDI (245 л.с.) с турбонаддувом. Для 150-сильного мотора предусмотрена возможность выбора как механической, так и автоматической коробки передач с шестью скоростями. Остальные двигатели предлагаются исключительно в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Основные изменения обновленного седана KIA Optima коснулись дизайна переднего и заднего бампера, светодиодных задних фонарей, головной оптики и противотуманных фар. Решетка в фирменной стилистике «улыбка тигра» получила новую хромовую отделку. Предложены также новые варианты дизайна легкосплавных колесных дисков в размерностях 16, 17 и 18 дюймов. Интерьер модели отличается новым дизайном рулевого колеса и матовой хромовой отделкой, которая начинается на центральной консоли и продолжается по всей ширине передней панели. Кроме того, KIA Optima получила новую фоновую подсветку по периметру передней панели и дверей.

Обновлен дизайн версии Optima GT Line и мощной версии Optima GT, которые получили новые светодиодные противотуманные фары, 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава, глянцево-черные накладки корпусов наружных зеркал, боковых порогов и решетку воздухозаборника. Версии GT Line выделяются новыми сдвоенными наконечниками выхлопных труб, а Optima GT имеет хромированные сдвоенные наконечники. В интерьере обновленных спортивных версий сиденья теперь могут быть выполнены и в двуцветном черно-красном варианте отделки. Возможна также черная кожаная отделка с контрастной красной прострочкой. Для версий GT, в зависимости от выбранного цвета отделки предусмотрена вышивка логотипов GT в контрастном черном или сером цвете на спинках передних сидений.

Как отмечается, за последние 6 лет доля Optima четвертого поколения в сегменте бизнес-класса выросла в 7 раз. В первом полугодии 2018 продажи модели вышли на уровень 1500 машин в месяц  (9019 автомобилей за январь-июнь), что в два раза превышает показатели прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки kia optima kia

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