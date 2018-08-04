Jeep Compass доступен для заказа в России

Российские дилеры Jeep начали прием заказов на новый компактный кроссовер Compass. Все версии модели для России оснащаются 2,4-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах форсировки – 150 и 175 л.с. Вне зависимости от комплектации Jeep Compass оснащается 9-ступенчатым автоматом и полным приводом, пишет «За рулем.РФ».

Кроссовер представлен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk. Базовая версия (от 1 999 тыс. руб.) оснащается 16-дюймовыми легкосплавными колесами, ABS, системой стабилизации, датчиком света, круиз-контролем, системой контроля давления в шинах, системой помощи при старте на подъеме, обогревом передних сидений, кондиционером и мультимедийной системой с 5-дюймовым экраном.

Комплектация Limited (от 2 млн 199 тыс. руб.) дополнительно получила 17-дюймовые легкосплавные колеса, датчик дождя, систему автоматического переключения света с дальнего на ближний, адаптивный круиз-контроль, а мультимедийная система теперь имеет 7-дюймовый экран.

Версия Trailhawk (от 2 млн 299 тыс. руб.) отличается мощным двигателем, увеличенным дорожным просветом, защитой нижней части кузова и полноприводной системой Active Drive Low с полноценной понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала (в остальных версиях – Active Drive с муфтой в приводе задних колес).

За доплату предусмотрено несколько опциональных пакетов. Например, за 85 тыс. рублей можно заказать кожаную отделку кресел, в этот набор еще входят электрорегулировки сидений в восьми направлениях. В ту же сумму обойдется панорамная крыша.