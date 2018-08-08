Volkswagen Polo получил в России новую спецверсию Joy

Российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Polo в специальной версии Joy. Серия является лимитированной: всего планируется выпуск 500 автомобилей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Цены на новинку начинаются от 804 тыс. 900 рублей, что означает выгоду до 120 тыс. рублей в сравнении с заказом тех же опций и функционального оборудования в составе различных пакетов. Версия Joy будет производиться специально для России на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.

Volkswagen Polo Joy, построенный на базе комплектации Comfortline, предлагается с несколькими вариантами двигателей: 90 л.с. в сочетании с 5-МКП, 110 л.с. в паре с 5-МКПП или 6-АКП, а также двигателем мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП на выбор.

Для Volkswagen Polo ограниченной серии доступен набор вариаций двухцветной окраски кузова: оранжевый Copper в сочетании с черным Deep Black, серебристый Reflex в сочетании с черным Deep Black, а также серый Tungsten с красным Ruby. Модель оборудуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками Woodstock, затемненными задними фонарями и светодиодными фарами головного света с дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Polo Joy оснащается аудиосистемой R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect (функция App Connect позволяет подключать мобильный телефон и просматривать некоторые приложения непосредственно с экрана мультимидийной системы автомобиля), четырьмя динамиками, а также камерой заднего вида. В набор функционального оборудования входят подогрев лобового стекла, климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции, электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой, обогрев форсунок лобового стекла. Кроме того, модель оборудуется наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. Уже в базовую версию входят, в том числе, боковые подушки безопасности.

Также марка Volkswagen расширяет набор базового оборудования для Polo 2019 модельного года. Так, затемненные задние фонари от версии GT теперь входят в базовое оснащение всех комплектаций, а круиз-контроль доступен теперь, помимо Drive, в версиях Comfortline, Highline, GT. Стандартный набор комплектации Trendline расширен за счет добавления аудиосистемы R 140. Среди особенностей оборудования Polo Drive – галогеновые фары нового дизайна. Комплектация Comfortline дополнена декором Deep Inox на центральной части передней консоли, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида и галогеновыми фарами нового дизайна. Более того, в базовое оснащение модели Polo в исполнении Highline теперь входят мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, аудиосистема R 340, электрорегулировка наружных зеркал и повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. Комплектация GT, в свою очередь, дополнена многофункциональным спортивным рулевым колесом.

Автомобили Polo версий Highline и GT теперь уже в базе оборудуются светодиодными фарами головного света с дневными ходовыми огнями, для комплектации Comforline это оснащение доступно опционально. Для модели с коробкой передач DSG стало доступно спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками. Кроме того, на автомобилях в исполнениях Drive и Comfortline появятся обновленные галогеновые фары. Наконец, диски Statford становятся альтернативными дисками для модели в исполнении Highline.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля 2018 года продажи седана Volkswagen Polo на российском рынке составили 32584 автомобиля, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.