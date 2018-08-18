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17.08.18 Прочитали 381 раз

Объявлены рублевые цены на новый Jeep Wrangler

jeep wrangler

Компания Jeep объявила российские комплектации и цены на Wrangler нового поколения. Внедорожник, который будет предлагаться с двух- и четырехдверным кузовом, обойдется минимум в 3 млн 150 тыс. рублей.

Как сообщает портал AutoNews.ru, в России новый Jeep Wrangler доступен с единственным бензиновым 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором, развивающим 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода с раздаточной коробкой с пятью режимами работы.

Оборудование базовой версии Sport (от 3 млн 150 тыс. рублей за двухдверную версию; от 3 млн 380 тыс. рублей – за четырехдверную) включает галогеновые фары головного света, круиз-контроль, кондиционер, датчик света, салонное зеркало с автоматическим затемнением, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений, а также мультимедийную систему с 5-дюймовым сенсорным дисплеем.

Двух- и четырехдверные внедорожники в исполнении Sahara обойдутся по цене от 3 млн 490 тыс. рублей и от 3 млн 730 тыс. рублей соответственно. Оснащение такой версии дополнено системой дистанционного запуска двигателя, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем и информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым тачскрином.

Версия Rubicon (от 3 млн 740 тыс. рублей за двухдверную версию; от 3 млн 950 тыс. рублей – за четырехдверную) наиболее подготовлена для езды по тяжелому бездорожью. Такой автомобиль оборудован силовыми порогами, функцией отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также механической блокировкой переднего и заднего моста.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены премиум-марки новинки jeep wrangler jeep

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