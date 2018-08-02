Citroen Grand C4 Picasso получил две спецверсии в России

Российские дилеры Citroen начинают продажи семиместного минивэна Grand C4 Picasso в двух специальных версиях: Fleet Edition для корпоративных клиентов и Summer White для более широкой клиентской аудитории. Они созданы на базе комплектации Live, но имеют отличительные особенности.

Как сообщает пресс-служба французской марки, Grand C4 Picasso Fleet Edition предназначен для корпоративных парков (сфера пассажирских перевозок: такси, прокат). Он оснащается дизельным двигателем Hdi 115в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Серийное оборудование версии Fleet Edition включает в себя круиз контроль с ограничителем скорости, систему контроля усталости водителя, передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности передние и задние, металлическую защиту двигателя, крепления Isofix трехточечные для детского кресла (3 сзади),панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией, зеркала с электрическим приводом и подогревом, «Пакет City» (датчики парковки в заднем бампере + электропривод складывания зеркал), датчик света, датчик дождя, передние светодиодные фары дневного света, панорамную стеклянную крышу + электрическую потолочную солнцезащитную шторку, воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2-го и 3-го рядов, двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха, охлаждаемое перчаточное отделение, сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля),запуск двигателя без ключа, цвет кузова: белый (Blanc Banquise). Стоимость автомобиля составляет 1 млн 599 тыс. рублей.

Grand C4 Picasso Summer White предназначен для широкой аудитории, частных клиентов, семейных пар с детьми. Автомобиль предлагается с двумя дизельными двигателями: HDi 115 в сочетании c МКПП-6 и BlueHD i120 в сочетании c АКПП-6. Серийное оснащение версии Summer White включает в себя круиз контроль с ограничителем скорости, систему контроля усталости водителя, передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности передние и задние, металлическую защиту двигателя, крепления Isofix трехточечные для детского кресла (3 сзади), регулировку по высоте сиденья переднего пассажира, складную спинку сиденья переднего пассажира, подогрев передних сидений, складывающиеся столики в спинках сидений, панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией, зеркала с электрическим приводом и подогревом, «Пакет City» (датчики парковки в заднем бампере + электропривод складывания зеркал), датчик света, датчик дождя, передние светодиодные фары дневного света, воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2-го и 3-го рядов, двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха, охлаждаемое перчаточное отделение, сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля),запуск двигателя без ключа, цвет кузова: белый (Blanc Banquise). Стоимость автомобиля с двигателем HDi 115 и МКПП-6 составляет 1 млн 619 тыс. рублей, версия с двигателем BlueHdi 120 АКПП-6 обойдется в 1 млн 789 тыс. рублей.