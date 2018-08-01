Новый Hyundai Tucson поступил в продажу в России

Российские дилеры Hyundai начали продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Модель оснащается бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2,0 л и мощным турбированным мотором объемом 1,6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2,0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на новинку варьируются от 1 млн 399 тысяч до 2 млн 139 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Дизельные версии с новой 8-ступенчатой КПП стали более доступными, их стоимость начинается от 1 млн 769 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Внешний вид нового Tucson отличают каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. Появились новые легкосплавные диски 18’’, а диски размерности 17’’ и 19’’ получили новое исполнение.

В интерьере кроссовера изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Также стала доступна версия салона с новым дизайном кожаной отделки сидений.

Модель получила полностью светодиодные фары с системой интеллектуального дальнего света, мультимедийную систему с сенсорным экраном 7’’ или 8'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), беспроводным зарядным устройством. Кроме того, новый кроссовер предлагает адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, также предупреждающую о боковом траффике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) и систему обнаружения усталости водителя, которая напомнит о необходимости остановки при долговременной поездке.

На российском рынке новый Tucson будет представлен в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Оснащение комплектации Family теперь дополняется аудиосистемой с экраном 7”, камерой заднего вида и USB-разъемом для удобства пассажиров сзади. Кроме того, в рамках комплектации Lifestyle появились полностью светодиодные фары, датчики парковки спереди, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания. Комплектация Dynamic была дополнена новыми легкосплавными дисками 18’’, электроприводом двери багажника и LED-фонарями. Изменения коснулись и комплектации High-Tech – добавились автоматическое переключение ближний/дальний свет, беспроводное зарядное устройство, система слежения за состоянием водителя, адаптивный круиз-контроль.

Напомним, текущее, третье по счету, поколение кроссовера было представлено в России в 2015 году, и его обновление будет первым после возвращения модели на российский рынок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Hyundai Tucson на российском рынке составили 10218 автомобилей. Это обеспечило кроссоверу третье место среди бестселлеров Hyundai в нашей стране после моделей Creta и Solaris. Вместе с тем Tucson является одной из самых популярных в линейке SUV корейского бренда. Всего по итогам шести месяцев 2018 года Hyundai реализовала в России 47319 автомобилей сегмента SUV, что составляет 54% от общего объема продаж.