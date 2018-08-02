Обновленные KIA Rio и Sorento Prime появились в России

Российские дилеры KIA начали продажи флагманского кроссовера KIA Sorento Prime и бестселлера российской линейки – KIA Rio в обновленных версиях 2019 модельного года. Цены на седан KIA Rio в зависимости от комплектации варьируются от 709 тыс. 900 рублей до 1 млн 019 тыс. 900 рублей, стоимость KIA Rio X-Line составляет от 809 тыс. 900 рублей до 1 млн 059 тыс. 900 рублей. Цены на KIA Sorento Prime начинаются с 1 млн 849 тыс. 900 рублей и достигают 2 млн 819 тыс. 900 рублей за версию GT Line с двигателем 3.5 MPI, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Так, KIA Sorento Prime 2019 в топ-версиях Premium и GT Line получил проекционный дисплей на лобовое стекло. Кроме того, начиная с комплектации Prestige для KIA Sorento Prime 2019 модельного года стало доступно расширенное управление климат-контролем. Добавим также, что в палитре цветов кузова KIA Sorento Prime серый цвет Metal Stream уступил место новому оттенку «стальной серый» Steel Grey.

Седаны KIA Rio в версии 2019 модельного года в комплектации Luxe оснащаются новой решеткой радиатора с «трехмерной» ячеистой структурой и отделкой черным глянцем. Техническим обновлением модели стало появление круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium как у седана Rio, так и у кросс-хэтчбека Rio X-Line.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года в России было реализовано 51558 седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X-Line, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA Rio остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Флагманский кроссовер Sorento Prime за тот же период разошелся в количестве 3625 единиц, показав рост на 67% и тем самым позволив KIA существенно укрепить позиции в сегменте D-SUV.