Новый Hyundai Santa Fe поступил в продажу в России

Российские дилеры Hyundai начали продажи кроссовера Santa Fe нового поколения. Модель оснащается несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с в сочетании с новой 8-ступенчатой «классической» АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Новое поколение Santa Fe представлено в четырех комплектациях – Family, Lifestyle, Premier, High-Tech – по цене от 1 млн 999 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации доступны такие опции, как система управления полным приводом HTRAC, датчики парковки сзади, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, круиз-контроль с управлением на руле и системой автоматического выравнивания высоты кузова.

Среди опций комплектации Lifestyle доступна полностью светодиодная оптика, кожаный салон, аудиосистема с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto c экраном 7’’, камера заднего вида, система бесключевого доступа и др. Стоимость бензиновой версии 2 млн 159 тыс. рублей, дизельной – 2 млн 329 тыс. рублей. К данной комплектации предлагается пакет опций безопасности SmartSense, в который входят система автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне, система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и система безопасного выхода. Стоимость пакета составляет 90 тыс. рублей.

В комплектации Premier доступны премиум-аудиосистема KRELL, навигационная система cэкраном 8”, 18’’ легкосплавные диски, цифровая приборная панель с семидюймовым цветным экраном, вентиляция передних сидений, электропривод сиденья водителя, электропривод багажника, система автоматической парковки и др. Стоимость бензиновой версии составляет 2 млн 329 тыс. рублей, дизельной – 2 млн 499 тыс. рублей. В качестве опций к комплектации доступны пакет SmartSense и вариант семиместного салона.

В топовую комплектацию High-Tech стоимостью 2 млн 699 тыс. рублей, помимо пакета SmartSense, включены светодиодные фары с поворотным светом, 19’’ легкосплавные колесные диски с шинами Continental, система камер кругового обзора, регулировки сидений водителя и пассажира, память настроек сиденья водителя и наружных зеркал, система распознавания присутствия пассажиров сзади, беспроводное зарядное устройство (Qi) и шторки на окнах задних дверей. Для данной комплектации опционально доступны семиместный салон и пакет Exclusive, которой включает проекцию показаний приборов на лобовое стекло и панорамную крышу с люком. Стоимость пакета Exclusive – 80 тыс. рублей.

Внешний облик нового Santa Fe отличают мощная передняя часть с крупной каскадной решеткой радиатора и передним освещением с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Интерьер автомобиля получил новую приборную панель, улучшенные материалы отделки салона и увеличенное пространство для пассажиров и водителя. Опционально будет доступна версия с семиместным салоном. Для российских клиентов также будут доступны такие опции, как система распознавания задних пассажиров и система безопасного выхода.

Напомним, Hyundai Santa Fe стал первой моделью SUV-линейки бренда. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения состоялась в феврале 2018 года, а первое появление на публике – в марте на автосалоне в Женеве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Hyundai Santa Fe на российском рынке составили 3759 автомобилей.