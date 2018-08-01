Renault начинает продажи в России спецверсии кроссовера Kaptur

Российские дилеры Renault сегодня начинают продажи лимитированной серии Kaptur Play – первого автомобиля с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто в российском модельном ряду бренда. Лимитированная серия Play в новом красном цвете и с новыми элементами персонализации доступна по цене от 1 млн 114 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Компания Renault Россия совместно с Яндекс.Авто разработала версию Kaptur Play с системой «connected car» – автомобиль, подключенный к Интернету и предоставляющий доступ к большому количеству онлайн-сервисов Яндекса (Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, Яндекс.Музыка) в интерфейсе, адаптированном под водителя и стандарты бренда Renault.

Яндекс.Авто – это набор сервисов Яндекса, адаптированных специально для автомобиля и объединенных в единый интерфейс. С ее помощью водитель может решать в дороге множество задач: строить маршруты с учётом пробок, находить парковочные места и заправки, вызывать техпомощь, следить за погодой и слушать музыку онлайн. Яндекс.Авто полностью управляется голосовым помощником, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Используя сенсорный 8-дюймовый экран мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования как на планшете или смартфоне, владелец Kaptur Play получает доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам Яндекс.

Kaptur Play оснащается 4G модемом для обеспечения постоянного доступа к высокоскоростному Интернету. При покупке лимитированной серии Kaptur Play каждому владельцу доступно уникальное предложение – пакет предоплаченного трафика 3ГБ в месяц сроком на 1 год.

Kaptur Play доступен в абсолютно новом красном цвете в сочетании с черной или бежевой крышей, но доступны и другие, более классические цветовые решения (всего 11 вариантов). Лимитированную версию также отличают новые 17-дюймовые легкосплавные диски Maldives с красными колпачками и логотип PLAY, расположенный на крыльях автомобиля.

C внешним обликом перекликаются и новые элементы интерьера в красном цвете: окантовка центральной консоли, воздуховодов и селектора коробки передач, новая обивка сидений с красной прострочкой и окантовкой, а также красная прострочка руля, дверных подлокотников и оплетки рычага КПП. Алюминиевые накладки на педали придают салону более спортивный вид. органично подчеркивает линии интерьера.

Kaptur Play предлагает широкий спектр опций, в числе которых – климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карту «свободные руки», передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов, круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Renault Kaptur на российском рынке выросли на 10% и составили 15589 автомобилей. Это обеспечило кроссоверу четвертое место среди самых продаваемых моделей SUV в нашей стране.