 АВТОСТАТ | Лимитированные серии smart доступны в России

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Лимитированные серии smart доступны в России

smart

Марка smart предлагает в России лимитированные серии автомобилей в цветах «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Шампань» или «Красный кармин». Это пакетное решение включает в себя окраску кузовных панелей, ячейки безопасности и решетки радиатора, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Также в России представлена ограниченная серия smart Ushuaia Premium Edition. Экстерьер получил кипенно-белый оттенок, салон выполнен в черном цвете, при этом красные акценты присутствуют на зеркалах, порогах и колесных дисках снаружи, на окантовке приборной панели и прострочке сидений внутри.

Кроме того, марка smart предлагает клиентам программу индивидуализации Brabus tailor made. Так, каждый покупатель может заказать свой автомобиль в оригинальном цвете и с эксклюзивной отделкой интерьера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года российские дилеры smart реализовали 564 автомобиля, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, на российском рынке представлен весь модельный ряд нового поколения: smart fortwo coupe и cabrio, а также новая модель smart forfour и его версия Brabus.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки спецсерии smart

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