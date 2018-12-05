Новый Nissan X-Trail поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба японской марки, комплектации Nissan X-Trail были пересмотрены с учетом особенностей российского климата и предпочтений клиентов. Так, начиная с комплектации SE+ в дополнение к подогреву лобового стекла и передних сидений в оснащение вошел подогрев руля и задних сидений. Список стандартного оснащения Nissan X-Trail дополнила система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist, система активного контроля траектории движения (АТС), а также система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop).

Новый Nissan X-Trail в стандартной комплектации оборудован шестью подушками безопасности, а также системами помощи водителю, включая антиблокировочную тормозную систему ABS, систему распределения тормозных усилий EBD и системы стабилизации автомобиля ESP и активного контроля траектории движении (АТС). Стандартное оборудование включает двузонную систему кондиционирования воздуха, систему круиз-контроля с ограничителем скорости, функцию Bluetooth, сиденья Zero Gravity для переднего ряда.

В зависимости от выбранного варианта комплектации, прочие доступные функции включают в себя открывающийся панорамный люк в крыше, кожаную обивку сидений, тонированные стекла, рейлинги на крыше, омыватель фар. Компания также доработала шумоизоляцию, подвеску и рулевое управление автомобиля.

Для обеспечения максимальной безопасности новый X-Trail получил интеллектуальную систему остановки перед препятствием (FEB), систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также интеллектуальные адаптивные фары головного света (AFS) – в зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов, обеспечивая лучшую освещенность в быстрых поворотах и при маневрировании во дворах.

В новом X-Trail появилась функция автоматического открытия двери багажника с кик-сенсором – водитель может открыть багажник простым движением ноги, активирующим сенсорный датчик под задним бампером. Клиентам также остаются доступны классические способы открытия багажника: нажатием на кнопку внутри автомобиля, с помощью кнопки на ключе и на самой двери багажника.

Новый X-Trail также получил систему Яндекс.Авто, которая доступна в комплектациях LE Yandex и SE Yandex. Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей. Для максимальной комплектации LE Top теперь предлагаются новые легкосплавные диски 19” фирменного дизайна. Новый X-Trail будет выделяться в потоке в том числе за счет нового цвета кузова – оранжевый металлик.

На выбор клиенту доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л. и мощностью 130 л.с., а также два бензиновых объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Бензиновые двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом X-Trail была перенастроена специально для российского рынка. Дизельный двигатель агрегатируется с механической КПП.

Цены на Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 574 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE+ составит от 1 млн 836 тыс. 500 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 млн 808 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 млн 073 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). Стоимость автомобиля в максимальной комплектации LE Top с двигателем 2,5 л. составляет 2 млн 234 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи Nissan X-Trail в России составили 18628 автомобилей (+14%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.