 АВТОСТАТ | Российский авторынок в июле 2018 года: кто пришел и кто ушел?

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Российский авторынок в июле 2018 года: кто пришел и кто ушел?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подвели традиционные итоги месяца. В июле 2018 года ни одна модель не ушла с рынка, 5 новинок поступили в продажу, еще 9 – доступны для заказа, а у 8 моделей стали известны цены или дата начала продаж.

Новинки: уже в продаже

С начала месяца начались продажи обновленного седана Ford Mondeo, который  получил новые системы безопасности и усовершенствованные интеллектуальные системы помощи водителю. Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, стоимость автомобиля при этом осталась прежней.

Ford Mondeo

Параллельно российские дилеры Ford начали продажи бизнес-седана Ford Mondeo в специальном исполнении Business Edition. Новая версия обеспечивает повышенный уровень комфорта благодаря премиальным опциям, включенным в стандартное оснащение. Стоимость комплектации с атмосферным двигателем объемом 2,5 л (149 л.с.) составляет 1 млн 758 тыс. рублей. Ford Mondeo Business Edition с турбированным двигателем EcoBoost объемом 2 л (199 л.с.) доступен за 1 млн 898 тыс. рублей.

Ford Mondeo Business Edition

С 10 июля в продажу на российском рынке поступила лимитированная серия кроссовера Hyundai Creta, тираж которой составит 1800 единиц. Автомобиль будет доступен у дилеров корейской марки до 30 сентября 2018 года включительно. Его рекомендованная максимальная розничная цена в комплектации Limited Edition составляет 1 млн 115,9 тыс. рублей.

Hyundai Creta

В середине июля компания Jeep начала продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee. Новинка лишилась дизельной версии и подорожала. Теперь Cherokee в стартовой комплектации Sport с 2,4-литровым бензиновым атмосферником (177 л.с.) стоит 2 млн 255 тыс. рублей.

Jeep Cherokee

Обновленные Renault Logan и Sandero поступили в продажу в конце июля. Автомобили предлагаются с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 544 тыс. рублей, также доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. Модели оснащаются 5-ступенчатой механической и автоматической трансмиссиями.

Renault Logan

Новинки: доступны для заказа
С 1 июля открыт прием заказов на новое спортивное купе BMW M2 Competition. Рекомендованная розничная цена спорткара в базовой комплектации – 4 млн 290 тыс. рублей.

Стоит отметить, что купе BMW M2 Competition дебютирует в России вслед за своим старшим собратом – спортивным бизнес-седаном BMW M5 Competition, заказы на который начали принимать в мае. Отныне самые мощные и быстрые версии спорткаров, разработанных подразделением BMW M GmbH, будут представлены в качестве отдельных моделей.

BMW M2 Competition

А в конце месяца компания BMW представила новый кроссовер BMW Х5. В продаже у российских дилеров новинка появится 24 ноября 2018 года, но уже сейчас она доступна для заказа по цене от 4 млн 590 тыс. рублей. 

BMW X5

В августе в России стартуют продажи нового кроссовера Infiniti QX50 2019 модельного года. В связи с этим компания объявила cпециальные цены на новую модель, которая с начала июля доступна для предзаказа у всех официальных дилеров Infiniti. Новое поколение Infiniti QX50 будет доступно в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. и полным приводом. Стоимость комплектации Pure составит 2 799 000 рублей.

Infiniti QX50

Компания Jaguar Land Rover объявила цены на электрический кроссовер Jaguar I-PACE. На российском рынке новинка будет представлена в комплектациях: S (от 5 млн 825 тыс. руб.), SE (от 6 млн 281 тыс. руб.) и HSE (от 6 млн 768 тыс. руб.), а также в специальной модификации First Edition (от 7 млн 353 тыс. руб.).

Jaguar I-PACE

С начала месяца российские дилеры Lexus начали прием заказов на седьмое поколение бизнес-седана ES. Цена новинки колеблется от 2 580 000 рублей до 3 996 000 рублей.

Lexus ES

Осенью этого года в России стартуют продажи полноприводной модификации компактного хэтчбека Mercedes-Benz A-Class, а в середине июля стартовал прием заказов на него. Цена базовой версии с 1,3-литровым мотором мощностью 150 л.с. начинается от 1 млн 760 тыс. рублей. Самый доступный полноприводный вариант модели оценен в 2 млн 470 тыс. рублей, то есть на 710 тыс. рублей дороже.

Mercedes-Benz A-Class

26 июля начался прием заказов на новую флагманскую версию пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive. Новинка доступна с 2,8-литровым турбодизельным двигателем (177 л. с.), 6-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. Стоимость Toyota Hilux Exсlusive начинается от 2 млн 699 тыс. рублей.

Toyota Hilux

В сентябре 2018 года российские дилеры Volvo начнут продавать внедорожник XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine, в связи с чем компания Volvo Car Russia с начала июля открыла прием заказов на эту модель. Рекомендованные розничные цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 469 000 рублей. Максимальная стоимость автомобиля составляет 6 010 000 рублей.

Volvo XC90 T8

В тоже время, с середины июля появилась возможность заказать внедорожник Volvo XC90 в люксовом исполнении Excellence. Поставки первых автомобилей российским клиентам ожидаются в декабре 2018 года. Цены на новинку начинаются от 8 млн 510 тыс рублей.

Volvo XC90 Excellence

Анонсы:

Компания BMW Group Россия объявила цены на новое спортивное купе класса люкс BMW 8 серии Coupe, которое появится в дилерских центрах 24 ноября 2018 года. На старте продаж в России будут доступны две версии модели – BMW 840d xDrive Coupe и BMW M850i xDrive, цены на которые начинаются от 6 млн 600 тысяч и 8 млн 290 тыс. рублей соответственно.

Стали известны цены на обновленный кроссовер FAW Besturn X80, продажи которого на российском рынке стартуют в ближайшее время. Габариты и ключевые технические характеристики у нового Besturn X80 остались прежними, изменился дизайн экстерьера и интерьера, а также появились новые комплектации. Цена на обновленный Besturn X80 начинается от 1 млн 099 тыс. рублей.

Продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson стартуют на российском рынке в августе текущего года. Модель будет оснащаться бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Компания Jaguar Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover, который получил новые технологии помощи водителю и другие усовершенствования. Старт продаж Range Rover 2019 модельного года в России планируется во второй половине августа 2018 года.

Компания KIA Motors Rus объявила комплектации и цены на обновленный седан бизнес-класса Optima, продажи которого стартуют 1 августа 2018 года. Модель будет предлагаться по ценам от 1 млн 219 тыс. 900 до 1 млн 929 тыс. 900 рублей. 

Флагманская модель АВТОВАЗа – LADA Vesta – пополнилась новой версией. 10 июля отечественный производитель официально раскрыл подробности о спортивном автомобиле LADA Vesta Sport. Новая модель унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Цены, комплектации и другие особенности новинки будут известны позже.

Компания Suzuki Motor Corporation официально представила внедорожник Jimny 4 поколения. Производство Suzuki Jimny предыдущего поколения было прекращено в апреле 2018 года, а новый Jimny появится в России весной 2019 года. Информация о ценах станет известна позже.

Китайская компания Zotye до конца этого года может представить новую для рынка России модель кроссовера: есть название и предварительные технические характеристики. Новая модель Zotye получит в нашей стране название Coupa. Этот переднеприводный кроссовер будет предлагаться в России с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. Подробности о комплектациях и ценах станут известны позже.

О том, какие новинки нас ждут в августе, читайте в нашем обзоре «Август 2018: семь новинок авторынка». 

, источник: www.autostat.ru

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