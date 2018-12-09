Renault Logan и Sandero доступны в новой серии Stepway City

Российские дилеры Renault начали продажи новой серии Stepway City, которая доступна для Logan Stepway и Sandero Stepway. Кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 тыс. 990 рублей, а новый Sandero Stepway City – от 814 тыс. 990 рублей в комплектации Life, сообщает пресс-служба французской марки.

С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получают автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.). При этом расход топлива в отличие от классических «автоматов» находится на уровне механических трансмиссий. Так, расход на Logan Stepway City и Sandero Stepway City составляет всего 6,7 л/100 км в смешанном цикле против 6,8 л/ 100 км у Logan Stepway и 6,9 л/ 100 км у Sandero Stepway с механическими коробками передач.

Серия Stepway City имеет полностью черную защитную накладку на передний и задний бамперы, а также черные глянцевые накладки на зеркала и черные рейлинги (для Sandero Stepway City). Акценты черного цвета дополняются хромированной окантовкой противотуманных фар и накладок на ручки дверей, а также специальной анимацией средней стойки двери с логотипом City. Серия Stepway City получила абсолютно новый красный цвет кузова, а также новые двухцветные 16-дюймовые диски «Expression».

В интерьере серии Stepway City появилось новое рулевое колесо с логотипом Stepway, выполненное из материалов высокого качества, с улучшенной эргономикой, которая обеспечивает удобный хват для рук. На центральной консоли и ручках дверей – дополнительная анимация с фактурой «Twist». Пороги передних дверей имеют алюминиевые защитные накладки с логотипом City.

Версии Stepway City представлены в двух вариантах комплектации. Исполнение Life включает фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации курсовой устойчивости с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, кондиционер, аудио систему с USB и Bluetooth, двухцветные 16-дюймовые диски, круиз-контроль (для Sandero Stepway City), подогрев передних сидений и зеркал, регулировку сиденья водителя по высоте, передние электростеклоподъемники, металлическую защиту двигателя и также окраску металлик.

Комплектация Drive оснащена в дополнение к комплектации Life передними боковыми подушками безопасности, климат-контролем, задними электростеклоподъемниками, системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, мультимедийной системой Media Mav 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth + поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, с начала декабря у российских дилеров Renault также доступны новый кросс-седан Logan Stepway и обновленный Sandero Stepway. Кросс-седан Renault Logan Stepway предлагается по цене от 662 тыс. 990 рублей, а новый Sandero Stepway – от 709 тыс. 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года продажи модели Renault Sandero выросли на 9% до 29802 автомобилей. На седане Renault Logan остановили свой выбор 28080 российских покупателей – на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года.