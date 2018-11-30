Итоги российского авторынка в ноябре 2018 года: кто пришел и кто ушел?

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Последний месяц осени закончился, впереди – подведение итогов за год, а пока эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают промежуточные изменения, которые произошли в модельных рядах автопроизводителей. В ноябре 3 модели ушли с рынка, 1 новинка поступила в продажу, 1 модель получила обновления, а на 4 модели открыт предварительный прием заказов. Ушли:

В начале ноября с официального сайта АВТОВАЗа исчезла информация о моделях LADA Priora, Kalina и Granta первого поколения. Продажи данных моделей завершены, сообщили в пресс-службе предприятия. Опрошенные агентством «АВТОСТАТ» дилеры LADA также подтвердили: автомобилей в наличии уже не осталось. Поступили в продажу:

3 ноября в дилерских центрах LADA по всей стране начались продажи новой модели – XRAY Cross. Автомобиль предлагается по цене от 729 900 до 888 900 рублей в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. На первом этапе покупатели могут приобрести машины с двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и механической КП.

В середине ноября российские дилеры Subaru начали продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения. Модель предлагается в шести уровнях оснащения, с двумя бензиновыми двигателями, оснащенными непосредственным впрыском и объемом 2 и 2,5 литра. Цена на обновленный Subaru Forester варьируется в пределах от 1 млн 959 тыс. до 2 млн 569 тыс. рублей. Начался прием заказов:

Mercedes-Benz в 2019 году планирует вывести на рынок сразу несколько обновленных версий своих моделей и уже в ноябре открыл прием заказов на них. Так, в середине месяца в дилерских центрах компании Mercedes-Benz начался прием заказов на лифтбек Mercedes-AMG GT. Заявки принимаются на февральское производство, машины ожидаются в нашей стране к началу весны 2019 года, цены начинают от 6 млн 400 тыс. руб.

Одновременно с этой моделью стартовал прием заказов и на новый седан A-Class, который поступит в продажу в феврале 2019 года. Новинка предлагается в единственной модификации – A 200 с бензиновым турбомотором 1.3, 7-ступенчатым «роботом» 7G-DCT и передним приводом. В базовой комплектации автомобиль будет стоить от 1 млн 810 тыс. руб.

А чуть раньше российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер GLE нового поколения, который должен поступить в продажу в январе 2019 года. Новинка будет доступна в двух модификациях: GLE 300 d – с 2-литровым дизельным мотором мощностью 245 л.с. и GLE 450 – с бензиновой рядной «шестеркой» объемом 3 л и мощностью 367 л.с. Цены на обновленный кроссовер стартуют с отметки 4 млн 650 тыс. руб.