Объявлены цены на Mercedes-AMG GT

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на лифтбек Mercedes-AMG GT. Заявки принимаются на февральское производство, машины ожидаются в нашей стране к началу весны 2019 года. На российском рынке доступны все четыре существующие модификации, включая базовую версию GT 43, которая пополнила гамму совсем недавно, пишет издание «Авторевю».

Все модификации имеют трансмиссию 4Matic+ с постоянным задним приводом и многодисковой муфтой подключения передней оси, а также 9-ступенчатую коробку передач. Но если у версий GT 43 и GT 53 это традиционный «автомат» AMG Speedshift TCT 9G с гидротрансформатором, то вариантам GT 63 и GT 63 S положена коробка AMG Speedshift MCT 9G, у которой вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление.

По традиции марки лифтбеки Mercedes-AMG GT будут поставлять на российский рынок в выгодных комплектациях «Особой серии». Для версий GT 43 (6 млн 400 тыс. руб.) и GT 53 (7 млн 450 тыс. руб.) она включает адаптивную подвеску, обивку сидений искусственной кожей Artico, матричные фары, подогрев передних сидений, парктроник и 19-дюймовые колеса. Модификация AMG GT 63 (9 млн 490 тыс. руб.) отличается отделкой салона натуральной кожей наппа и аудиосистемой Burmester. Самый дорогой Mercedes-AMG GT 63 S (10 млн 760 тыс. руб.) имеет электронноуправляемый задний дифференциал, 20-дюймовые колеса и увеличенный с 66 до 80 литров бензобак.