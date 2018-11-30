Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

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Традиционно последний месяц в году не слишком богат на премьеры. Расскажем вам о тех новинках, которые порадуют российский рынок в преддверии Нового года. Audi Q8

Как и планировалось, в 2018 году на российском рынке появился новый кроссовер от немецкого премиального бренда Audi, который получил индекс Q8. Новинка получила новый дизайн с «авторскими» чертами Audi. Под капотом расположился 3-литровый 340-сильный двигатель с автоматической 8-ступенчатой КП. Привод во всех доступных в России исполнениях полный. Цена новинки начинается с отметки 5 100 000 руб. Chery Tiggo 7

Выход на российский рынок флагманского для компании Chery кроссовера Tiggo 7 планировался до конца нынешнего года. Но, как сообщает пресс-служба автопроизводителя, теперь он перенесен на следующий год. Впрочем, на родном, китайском, рынке новый кроссовер Tiggo 7, ставший топовым среди автомобилей марки Chery продается уже с 2016 года. В отличии от многих китайских автомобилей, Tiggo 7 обзавелся вполне самобытной, «персональной» внешностью, которая не похожа на другие автомобили на мировом рынке. На выбор покупателю будет предоставлено два варианта двигателей: 2-литровый «атмосферник», выдающий 122 л.с. и турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 152 л.с. Агрегатироваться они будут с 6-ступенчатым вариатором (для «атмосферника») либо 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» (для турбомотора). Mazda6

Уже второй рестайлинг для третьего поколения Mazda6 подоспел чуть позже своих конкурентов – новой Toyota Camry и обновленной KIA Optima. Автомобиль приятно и заметно «освежился», 2,5-литровый двигатель прибавил пару лошадиных сил. Новая Mazda6 получила более качественные и дорогие материалы, такие как натуральная кожа, алькантара и металлы. Улучшилось и оснащение функционалом. Стартовая цена обновленной «шестерки» выше предшественника на 74 тысячи и составляет 1 451 000 руб.

Nissan X-Trail